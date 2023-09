Brons voor Wout van Aert in EK tijdrijden, Yves Lampaert wordt negende

Joshua Tarling heeft zich woensdag tot de nieuwe Europese kampioen tijdrijden bij de mannen elite gekroond. De nauwelijks negentienjarige Brit haalde het over een parcours van 29,8 km in en om het Nederlandse Emmen in een tijd van 31:30. Hij werd op het podium vergezeld door de Zwitserse uittredend kampioen Stefan Bissegger (+0:42) en Wout van Aert (+0:43).

Tweede Belg Yves Lampaert werd negende, op 1:25 van Tarling. Die was aan beide tussenpunten ook al de snelste. De Zwitser Stefan Küng viel in de slotfase van zijn tijdrit hard en bereikte met een kapotte helm de aankomst.

Het is voor Tarling zijn derde overwinning in zijn eerste profseizoen. Hij won eerder dit jaar ook al de nationale tijdrittitel in Groot-Brittannië en de rit tegen de chrono in de Renewi Tour. Op het WK tijdrijden in het Schotse Stirling verraste hij begin augustus met brons.

Tarling volgt op de (korte) erelijst van het EK tijdrijden Bissegger op. Hij is de achtste Europese kampioen tijdrijden bij de mannen elite. Victor Campenaerts pakte de titel in 2017 en 2018, Remco Evenepoel in 2019.