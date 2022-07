Broers Lucas en Mathis Beerland uit Roeselare doen hun vakantiejob in de Ronde van Frankrijk

Op een dag vind je de vakantiejob van je leven. Dat overkwam de broers Lucas en Mathis Beerland. Ze zijn allebei gefascineerd door de wielersport, helpen pa Filip al jaren met het Natourcriterium en dit jaar verkopen ze wielertruitjes in… de Ronde van Frankrijk.

“We hebben echt wel iets met koers”, lacht Lucas Beerland (22). Lucas zit in zijn laatste jaar bio-ingenieur in Gent en moest deze week enkel nog zijn thesis verdedigen. “Via papa Filip en broer Arne hoorden we dat de eigenares van de pro cycling shop uit Middelkerke nog helpende handen zocht om koerstruitjes, drinkbussen en andere koerszaken te verkopen tijdens de Ronde van Frankrijk. Er is een team dat een verkoopstand bemant in het Rondedorp bij vertrek en een team dat in het Rondedorp bij de aankomst staat.”

“Dat is een vakantiejob die ons op het lijf is geschreven. Ik herinner me dat ik vijf jaar geleden een boek over de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk heb gekocht en ik heb dat verslonden, echt waar. Ik leerde er alles uit: wanneer welke renner heeft gewonnen, waar de aankomsten lagen, welke bergen ze aandeden, … En nu mag ik zelf deel uitmaken van het grootste wielerevent ter wereld.”

Om vijf uur opstaan

“Het wordt wel een vakantiejob die niet te onderschatten valt. Ik geloof dat we iedere dag om vijf uur moeten opstaan. Mathis en ik zullen afwisselend de start en de aankomst doen. De organisatie wil dat alle standjes klaar zijn tegen dat de renners aankomen. Ik zal Mathis inderdaad niet veel zien: misschien tijdens de rustdagen in Morzine en Carcassonne en met de tijdrit. Oh ja, ook met de laatste rit in Parijs. Dan zullen onze twee standen één grote verkoopstand zijn langs de Champs-Elysées.”

“Ik hoop natuurlijk dat we veel renners en oud-renners zullen zien en herkennen. Selfies nemen met hen zal ik niet doen. Ik val niet graag mensen lastig daarmee. Ik kijk ook uit naar de komst van mijn vrienden die er wellicht in de etappe met aankomst in Binche zullen zijn. En Arne komt waarschijnlijk naar de Tour om een bergrit live mee te maken. Ik vind het alleszins een supertoffe vakantiejob. Er zijn ongetwijfeld vakantiejobs die beter betalen maar de ervaring die wij zullen hebben, valt toch met niets te vergelijken. Normaal gezien kan ik volgend jaar nog een Ronde meemaken als jobstudent want ik zal wellicht nog een jaar data-analyse bijstuderen.”

“Wie er de Ronde van Frankrijk dit jaar zal winnen? Pogacar en dit gedurende de tien jaar die volgt. En wie het Natourcriterium wint? De grootste naam die op het deelnemingsformulier staat (lacht).”

Celebrities spotten

Broer Mathis (20) heeft net het tweede jaar lerarenopleiding lager onderwijs in Vives Kortrijk achter de rug en kijkt ook enorm uit naar zijn vakantiejob. “Ik ben, net als mijn pa en broer Lucas, zot van de koers en verlang erg naar onze eerste dag in de Ronde. De eerste dagen in Denemarken gaan we niet mee. We pikken in op 5 juli in Duinkerke. We zullen ons niet moeten vervelen tijdens die drie weken. Iedere dag onze stand opzetten en afbreken en tussenin verkopen. Ik weet niet of we veel renners zullen zien maar we zullen toch de ambiance van de Ronde meemaken. En we zijn al uitgenodigd op een feestje op de rustdag in Carcassonne. Misschien kunnen we daar enkele celebrities spotten (lacht). En na de Ronde volgt het Dovy Natourcriterium in Roeselare. De mevrouw van de shop heeft ons al gevraagd om ook daar truitjes te verkopen. Misschien wel een goed idee. Dan moeten we geen broodjes smeren en nadars plaatsen zoals andere jaren (lacht).”