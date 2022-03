Briljanten editie van E3 Saxo Bank Classic Harelbeke was briljant

E3 Saxo Bank Classic Harelbeke heeft vrijdag hun 65e editie niet gemist. Hun briljanten jubileum was gewoon … briljant.

E3 Saxo Bank Classic Harelbeke mocht vrijdag – na 2 jaar in mini-versie te moeten werken door corona – opnieuw voluit gaan. En dat deed de organisatie dan ook met muziek, radio 2, stunts, een spetterende openingsshow én een massa toeschouwers. Dat Wout van Aert deze jubileumeditie won was de kers op de taart.

Mieke Vandoorne, Claudine, Christine, Chantal, Carlo Daelman © Tom Devos

Vanaf 9 uur waren er ruim 1.000 aanwezigen in de E3 Arena aan het Forestiersstadion. Om 9.45 uur, een kwartiertje voor de openingsshow begon, waren er in een stralend weertje ruim 3.000 aanwezigen. Jong en oud tekende present om deze dag vooral niet te missen. “We zijn zo blij dat we opnieuw op een normale manier elkaar kunnen zien en ontmoeten”, zeggen oud-collega’s Chantal, Christine en Claudine. Christine is supporter van Peter Sagan, de twee andere dames van Wout van Aert. “Mijn wens komt uit”, glundert Claudine. Chantal was ook dolgelukkig met Van Aert als winnaar maar het meest om een andere reden. Zij won een truitje met de lotjes van Kom Op tegen Kanker. “Het is de eerste keer dat ik iets win”, zegt ze. “Onze namen beginnen alle drie met een C merk ik nu”, aldus Chantal. “We zijn de nieuwe K3 als C3. Het is ons dagje samen uit (lacht). We genieten er geweldig van”

“Belgium is the top of the word for cycling”

Jim, Ridge, Martin, John © Tom Devos

Vier Engels wielerliefhebbers zijn 4 dagen in Vlaanderen om zelf enkele toeren te rijden en de wedstrijd E3 te volgen. Voor ons is België en vooral Vlaanderen ‘the top of the world for cycling’. Dat is uniek”, duidt Jim. “We hebben Brugge en Ieper al bezocht en ook de vele begraafplaatsen van de oorlog”, vertelt Ridge “We wisten dat de E3 plaats had en kwamen kijken. Morgen (vandaag dus) rijden we zelf het E3 parcours af.” Het viertal doet dit in voorbereiding voor de koers Gent-Wevelgem. “Ja, we gaan zondag ook kijken naar die koers en dat parcours ook zelf afrijden”, glundert Martin. “Wij maken er een sportieve vierdaagse van”, besluit John.

De meest opmerkelijke stand was een ‘ouderwets’ gokkantoor met een handgeschreven stand van zaken bij de weddenschappen. © Tom Devos

E3 Harelbeke doet er alles aan om het in de arena gezellig te maken met een live dj en randanimatie zoals het verdelen van petjes en uitgooien van eendjes en gadgets. De meest opmerkelijke stand was een ‘ouderwets’ gokkantoor met een handgeschreven stand van zaken bij de weddenschappen.

De kinderen van ’t Gaversloeberke © Tom Devos

De 12 kinderen van Kinderdagverblijf t Gaversloeberke mochten het parcours verkennen vanuit twee grote treintjes van 6 plaatsjes elk. “Voor de kleuters is het een beleving en verrassing. Een beetje vermoeiend, maar ze zijn gelukkig en enthousiast, zeker met hun petje”, vertelt begeleidster Cynthia.

Hand in Hand vzw, de organisator van E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, pakt elk jaar uit met een stunt. © Tom Devos

Hand in Hand vzw, de organisator van E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, pakt elk jaar uit met een stunt. Ze doet dat al jaren in samenwerking m accountancykantoor Axxi, dat al bijna tien jaar de sponsor is van de jaarlijkse stunt in de E3 Arena. Dit keer was ‘The Wheel of Death’ een primeur voor België. “Een kwartet dat ongeziene stunts uithaalt in een soort van dubbel wiel dat spectaculair ronddraait. Denk aan een schakel in een ketting, maar dan gigantisch groot en een schakel die de hele tijd ronddraait, terwijl in de uiteinden professionals acrobatische toeren uithalen”, zegt Jacques Coussens van E3.