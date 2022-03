Bredene Koksijde Classic te volgen in 72 landen

Op 18 maart verwelkomt Koksijde weer de aankomst van de Bredene Koksijde Classic. Schepen van Sport Dirk Dawyndt is vooral tevreden dat de renners in de Bredene Koksijde Classic weer aangemoedigd zullen worden door publiek.

“In coronatijden hebben we ondervonden dat een wedstrijd zonder publiek zoals vorig jaar absoluut niet hetzelfde is, dus hopen we dat we dit niet meer moeten meemaken. Onze bekende wielerklassiekers zijn een visitekaartje en een toeristische meerwaarde voor onze gemeente. Zowel de deelnemers als de supporters ontdekken de mooie hoekjes en alle andere troeven van Koksijde, en ze keren graag terug. Uiteraard is het feit dat de wedstrijd live wordt uitgezonden op Sporza en Eurosport in 72 landen geweldige publiciteit.”

“Aan het parcours verandert niet veel. De wedstrijd heeft alle aspecten voor de ideale voorjaarskoers: wind, waaiers, lichte hellingen en kasseien. Het startschot wordt gegeven in Bredene. Dan zet het peloton koers richting De Haan, Nieuwpoort, Diksmuide en Vlamertinge. Via Dranouter rijden de renners Heuvelland met de Kemmelberg binnen. Vanuit De Moeren gaat het dan richting Koksijde waar ze nog drie lokale rondes afwerken via Oostduinkerke en de duinen met aankomst in de Ter Duinenlaan, voor het politiecommissariaat, waar ze het tegen elkaar opnemen in de eindspurt. Het gaat om twee koersen. De beloften van de Youngster Coast Challenge komen aan tussen 14.43 en 15.14 uur en rijden rond 14.08 uur Koksijde binnen. De eliterenners worden op ons grondgebied verwacht rond 15.45 uur en beginnen dan aan drie plaatselijke rondes. De snelsten rijden over de eindmeet rond 16.33, de traagsten rond 17.11 uur.”

Verkeershinder

Voor 14 uur zal er geen verkeershinder zijn. “Uiteraard willen we dat de wedstrijd zowel voor de renners als voor het publiek veilig verloopt”, zegt schepen Dawyndt. “Daarom zal het parcours voor het verkeer worden afgesloten tegen 14 uur en wordt er ook eenrichtingsverkeer gehanteerd, zodat er altijd achter de renners wordt gereden en niet in tegengestelde richting.”