Bredene-Koksijde Classic – Gewijzigd parcours voor ‘Primavera van het Noorden’

Maandagavond werd in het Casino van Koksijde de veertiende editie van de Bredene-Koksijde Classic (1.Pro) voorgesteld. Deze semiklassieker vindt plaats op vrijdag 21 maart. Het parcours onderging opnieuw enkele wijzigingen. Vooral de lus in het Heuvelland werd hertekend. De startzone blijft behouden aan het Staf Versluyscentrum van Bredene. De Ter Duinenlaan van Koksijde is opnieuw het decor van de ontknoping van de eendagskoers, die zich profileert als de ‘Primavera van het Noorden’.

“De aanloopstrook naar de hellingen, vanuit startplaats Bredene, is vergelijkbaar met die van vorig jaar”, gaf koersdirecteur Stefaan Decleir aan. “Eens in de buurt van het Heuvelland zijn er wel tal van wijzigingen. De Schomminkelstraat blijft wel nog steeds de eerste officiële helling van de dag. Die situeert zich na 72 kilometer koers.

Vrijwel onmiddellijk daarna wachten de Baneberg, Monteberg en de Kemmelberg. De passage op de Scherpenberg en de Sulferbeg hebben we geschrapt omdat er wegenwerken aan de gang zijn. Na de tweede lus met de Kemmelberg, die we dan vanaf de andere kant oprijden, gaat het via Poperinge naar de poldervlakte van De Moeren. De wind kan daar voor waaiers zorgen.

Na 166 kilometer beginnen we aan de drie plaatselijke omlopen van elk 11,4 kilometer op en rond de Ter Duinenlaan van Koksijde. Die krijgt voor een dag de benaming Via Roma van Koksijde aangemeten en ook de fontein, geïnstalleerd op het kerkplein van Koksijde, zal schitteren. Wij profileren ons niet voor niets als de Primavera van het Noorden, dus mogen deze aspecten zeker niet ontbreken.”

Vorig jaar ging de overwinning in de Bredene-Koksijde Classic naar Luca Mozzato. De Italiaan haalde het na een massasprint van onder meer Dylan Groenewegen en Gerben Thijssen. Thijssen won de wedstrijd in 2023.

Negen WorldTeams sieren de deelnemerslijst

Met Intermarché-Wanty, Soudal Quick-Step, UAE Team Emirates, Team Picnic-PostNL, Team Jayco-AlUla, Alpecin-Deceuninck, Arkéa-B&B Hotels, Lidl-Trek en XDS Astana komen er op vrijdag 21 maart negen WorldTeams afzakken naar Bredene. Dat is er één meer dan vorig jaar. Voorts komen er ook nog negen ProTeams en twee continentale ploegen aan de start.