Bredene Koksijde Classic gaat nog zes jaar door

Voor de derde keer de Duitser Pascal Ackermann? Of een tweede maal Tim Merlier? Bert Pattyn, organisator van de Bredene Koksijde Classic ziet graag een massaspurt. De kans dat hij die op vrijdag 17 maart krijgt lijkt groot.

Start aan het Staf Versluyscentrum in Bredene, beklimmingen van Kemmel (2x), Scherpen- en Rodeberg (beide 1x), passage door de Moeren en in Koksijde drie lokale ronden. Het concept van de Bredene Koksijde Classic wijzigt niet. Dus wordt naar alle waarschijnlijkheid in de Ter Duinenlaan met een groep gesprint om de zege in deze wedstrijd uit de UCI Pro Series.

“We sprinten dit keer in de Ter Duinenlaan wel richting de kerk”, verduidelijkt parcoursbouwer Stefaan Decleir. “Onderweg zijn er ook een paar lichtere aanpassingen. Onder meer door wegenwerken in Oudenburg. In Heuvelland doen we de Monteberg niet. Uiteraard hopen we in de Moeren op wind.”

Kanshebbers op winst zijn niet alleen Pascal Ackermann (winnaar 2019 en ‘22) en Tim Merlier (winnaar 2021). Ook Hugo Hofstetter (vorig jaar tweede), Sam Welsford (Team DSM), Matteo Moschetti (Q36.5 Pro), Edward Theuns en Thibau Nys (Trek-Segafredo) worden tot de kanshebbers gerekend.

Plowright

“Wat mij betreft mag Jensen Plowright winnen”, verrast Bert Pattyn. “Deze Australische spurter won vorig jaar onze Youngster Coast Challenge en is prof bij Alpecin-Deceuninck. Wij hoorden niet graag dat Arnaud De Lie Milaan-Sanremo, daags na onze koers, zal rijden. Jammer genoeg haakte Bora-Hansgrohe af. Nochtans zitten die mannen in de periode van de Bredene Koksijde Classic in Rumbeke. Als ik het goed begrepen heb mogen ze van hun trainer hier niet koersen.”

Tijdens de voorstelling van de wedstrijd in het Casino van Koksijde had Bert Pattyn goed nieuws over de toekomst. “Zes jaar zekerheid hebben we”, beweert hij. “Koksijde zette al officieel het licht op groen, Bredene formuleerde een belofte. In 2024 gaan we er een patat op geven. Neen, World Tour gaan we niet worden. We azen op een sterker deelnemersveld.”

Met UAE Team Emirates, Soudal-Quick.Step, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty, Arkéa Samsic, Trek-Segafredo en Team DSM zakken op 17 maart zeven teams uit de World Tour naar de start in Bredene af. De Youngster Coast Challenge, een UCI-wedstrijd voor beloften, krijgt op Jumbo-Visma na alle opleidingsploegen van World Tourteams aan de start. (HF)