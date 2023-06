Bondscoach Sven Vanthourenhout wikt en weegt de medaillekansen van de drie West-Vlaamse outsiders op het BK wielrennen

Zondag strijkt het wielercircus neer in Izegem (en ook een beetje in Ingelmunster) voor het Belgisch kampioenschap op de weg en weten we wie de opvolger wordt van Tim Merlier. West-Vlaamse topfavorieten zijn er niet, al hebben we met Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step), Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) en Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) wel drie outsiders voor op zijn minst een medaille. Bondscoach Sven Vanthourenhout vertelt waarom ze zondag wél of niet kunnen verrassen.

Yves Lampaert

Waarom wel: “Omdat Yves zeer koersintelligent is en heel vaak de juiste ontsnapping ziet vertrekken én er ook bij zit. Op een parcours met lokale ronden is hij altijd goed omdat hij de koers goed leest. Dat heeft hij al van bij de jeugd. Dat is op een BK zeker een groot voordeel. Hij is ook in goeden doen en het feit dat hij voor eigen volk speelt, zal zeker meespelen. Daarnaast sloeg Yves het BK tijdrijden over. Niet dat het zo’n groot verschil zal maken, maar het is wel nog maar eens een bevestiging dat zijn focus voor honderd procent op de wegrit ligt. Ik verwacht dus wel iets van hem.”

“Yves leest de koers goed. Dat is op een BK een groot voordeel”

Waarom niet: “Omdat Yves op een gegeven moment in de koers voor de kar van Tim Merlier gespannen zal worden. Als het duidelijk wordt dat de koers zal uitdraaien op een massasprint, dan wordt Yves ongetwijfeld gewoon een belangrijke schakel in de sprinttrein van Merlier. Het maakt dat hij erg afhankelijk is van de koerssituatie. Voor Yves moet er een groep ontstaan van acht à twaalf man waarbij bepaalde ploegen een mannetje meehebben die geen sprinter is, maar waarvan de ploegleiders wel geloven dat ze kunnen winnen. Ik denk daarbij aan mannen als Florian Vermeersch voor Lotto-Dsnty en Dries De Bondt voor Alpecin-Deceuninck. Dan krijg je een hele sterke kopgroep en zullen de topploegen hun zegen geven. En in zo’n groep is Lampaert dan zeker een kandidaat-winnaar.”

Gerben Thijssen

Waarom wel: “Omdat Gerben elk jaar progressie maakt en dit jaar al alle rappe coureurs, op Philipsen na denk ik, geklopt heeft. En dan spreken we niet alleen over landgenoten, maar ook over internationale toppers. Hij heeft daar enorm veel vertrouwen uit geput. Dat merk je ook als je hem ziet of hoort praten. Hij straalt dat vertrouwen echt uit. Hij is voor mij geen topfavoriet, maar wel een kandidaat-winnaar.”

“Gerben is voor mij geen topfavoriet, maar wel een kandidaat-winnaar”

Waarom niet: “Omdat Gerben al vaker tweede, derde of vierde is geweest dan dat hij heeft gewonnen. Voor hem moeten de puzzelstukjes echt goed vallen. Hij moet in de juiste positie zitten en op het juiste moment zijn versnelling kunnen inzetten, terwijl Philipsen zodanig sterk is dat hij bij wijze van spreken al eens ingesloten kan geraken. Jasper kan dat nog rechtzetten, terwijl het voor Gerben in een sprint echt honderd procent goed moet lopen om te kunnen winnen. Er is daarnaast ook de situatie van zijn vriendin Shari Bossuyt (de renster testte positief op doping, red.). Ik kan me wel voorstellen dat zoiets speelt in het hoofd van een renner, wat niet meer dan normaal is. Een voordeel zal dat niet zijn. Al kan hij dat op de fiets hopelijk van zich afzetten.”

Timothy Dupont

Waarom wel: “Omdat ik al weken zeg dat Dupont op het podium van het BK zal staan. (lacht) Vraag me niet waarom, maar ik heb dat gevoel echt. Ik zie hem niet winnen, maar hij is zeker in staat om een glansprestatie af te leveren. Het loopt goed voor hem bij Tarteletto-Isorex. Hij rijdt er een voor hem ideaal programma. Niet té zwaar, maar wel met koersen die hem beter maken. Timothy is immers niet iemand die je mee moet nemen naar de Ronde van Zwitserland of de Dauphiné. Niet omdat hij er geen resultaat zou kunnen rijden, maar omdat hij niet beter wordt van dat soort koersen. Door dat kleinere programma wordt hij een betere renner, waardoor hij ook betere resultaten rijdt in zijn sprints.”

“Ik zeg al weken dat Timothy op het podium zal staan”

Waarom niet: “Omdat Timothy – hij zal het me niet kwalijk nemen dat ik dit zeg – niet over de benen beschikt van een Philipsen of een Merlier. Om te winnen moet hij in een groep naar de finish rijden waarin de echte topsprinters niet aanwezig zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze bij de ploeg nu volop meegaan in het enthousiasme en koste wat het kost zullen proberen om Timothy op het podium te krijgen, waar ik ook wel echt in geloof, maar ze mogen vooral de controle over de koers niet verliezen. Het wordt voor hen zaak om te doen wat ze altijd doen: proberen jongens mee te sturen in de vroege vlucht en daar al wat publiciteit mee te pakken. Zo zit je sowieso ook al in de koers, want Dupont heeft niet de ploeg die de situatie kan rechtzetten, mocht er een groep van een man of twaalf met daarin jongens van de grote ploegen wegrijden.”