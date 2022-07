“Hoe win je een tijdrit” vroeg een journalist twee jaar geleden aan Yves Lampaert. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. “Die win je vooral de weken ervoor.” Vertelde hij er meteen bij: “Het verschil zit puur in de voorbereiding, want iedereen gaat voluit. Alles hangt dus van details af.”

Yves Lampaert heeft vorige week de tijdrit in de Tour gewonnen. Wout van Aert, Tadej Pogacar, Filippo Ganna en Mathieu van der Poel vervolledigden de top vijf. Jawel, dit lees je goed. Onze Yves Lampaert versloeg in de meest prestigieuze wedstrijd de allergrootsten op deze wieleraarde. Dat hij dat in het eerlijkste onderdeel van de sport deed, maakte het feestje compleet. Toch sprak Lampaert na afloop zoals alleen hij dat kan: “I’m just a farmer’s son from Belgium. Ik ben maar gewoon een boerenzoon uit België.” Wordt het nog mooier? Helaas. Mooier dan dit wordt het niet meer.

“Eigenlijk wordt hij betaald om te winnen”, sprak Lefevere in 2021. Wel, dat heb je dan voortreffelijk gedaan, Yves!

Yves Lampaert heeft de tijdrit niet vorige vrijdag gewonnen, wel de weken en maanden ervoor. Een mager voorjaar, met een valpartij hier en een verkoudheid daar. Een puike Parijs-Roubaix die niet met het podium maar een botsing met een onoplettende supporter werd beloond – “Het is een kalf”, dixit Lampaert. De uitblijvende contractverlenging. De onzekerheid over een Tourselectie. En er was die veelbesproken slotrit in de Baloise Belgium Tour, toen Lampaert Tim Wellens een kwak(je) verkocht en uit de uitslag geschrapt werd.

“Ik ben daar geen seconde meer mee bezig geweest”, zei Lampaert deze week, eraan toevoegend dat hij zijn Twitter-account voortaan door iemand zal laten beheren. “Een te heftig platform”, zo gaf hij aan.

Zou Yves Lampaert dan toch een heel klein beetje kwaad geweest zijn? Opgekropte woede die zich de voorbije maanden heeft opeengestapeld? Het zou niet eens onlogisch zijn. Het zijn namelijk de karaktereigenschappen van een topsporter. Goeie bandenkeuze: akkoord. Goeie conditie: akkoord. Een beetje geluk: akkoord. Maar de gebeurtenissen van de voorbije weken en maanden zullen alleszins niet in zijn nadeel gespeeld hebben.

Of het contract van Yves Lampaert wel in verhouding is met wat hij presteert. Die stevige vraag kreeg Patrick Lefevere, grote patron bij Quick-Step Alpha Vinyl, in februari 2021 tijdens een interview voorgeschoteld. “Eigenlijk wordt hij betaald om te winnen”, riposteerde Lefevere duidelijk.

Wel, dat heb je dan voortreffelijk gedaan, Boerenzoon uit België!