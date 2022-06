BK wielrennen wordt topdag voor Middelkerke: “We verwachten 100.000 toeschouwers”

Wie zondag naar Middelkerke of Westende wil afzakken, doet dit het best met de fiets of met het openbaar vervoer. Door het BK wielrennen zal er tussen 10 en 18 uur geen verkeer mogelijk zijn. De organisatoren verwachten maar liefst 100.000 wielerfans.

Het evenement wordt ongetwijfeld een topdag voor de plaatselijke handel. Middelkerke lanceerde dan ook een oproep naar de handelaars om op de dag van het BK hun etalage te versieren rond het thema wielrennen en het BK. Die oproep viel bij kapsalon Carin Center in de Kerkstraat niet in dovemansoren, want Nancy Debeuckelaere en Danny Spaepen zorgden al voor een sfeervolle en vooral sportieve etalage.

“Danny is een koersfanaat, hij haspelt wekelijks zijn kilometers af en beklom ook al enkele keren de Mont Ventoux. Wij hebben een fiets in de etalage geplaatst van mijn schoonvader die nu 93 jaar is. De fiets is meer dan 60 jaar oud, een blikvanger op zich”, lacht Nancy.

Kleine rennertjes

Ook bij Dog Wellness op het Oudstrijdersplein is de sfeer al op te snuiven. Martine Muylle en Peter Maes zijn grote koersliefhebbers. “Wij hebben kleine wielrennertjes geplaatst en de focus gelegd op de Lotto-Soudalploeg. Er is ook een drinkbus en te zien en uiteraard vlaggetjes. Peter is geen actief renner, maar gaat naar alle grote wedstrijden kijken en uiteraard wil hij dit kampioenschap niet missen”, lacht Martine.

Het parcours van de lokale ronde in Middelkerke.

Het centrum van Middelkerke zal zondag al vanaf 8 uur afgesloten zijn. Er zijn twee fietsenparkings voorzien, een in de Albertstraat en een aan CC De Branding. Op het lokale parcours zijn er vier fanzones met randanimatie en eet- en drankkraampjes: aan de Alexandre Ponchon- en de Jules Van Den Heuvelstraat, ter hoogte van de Rotonde op de Zeedijk van Westende, in Westende-dorp op het A.Meynneplein en in Lombardsijde aan de Oude Nieuwpoortstraat.

“Als Wout ereburger wil worden, zal hij nog een sprintje moeten trekken tegen Freddy Maertens”

De fanzones zijn overal geopend van 11 tot 19 uur. Opmerkelijk: De supportersclub van Yves Lampaert bouwt zélf een fandorp van zo’n 100 m² uit in een weide op het kruispunt tussen de Matrozenlaan en de Kustweg in Nieuwpoort.

Ook Martine Muylle van Dog Wellness voorziet een sportieve etalage. © Luc Cassiman

Het tentencomplex en het vipcafé aan de aankomst oogt indrukwekkend. Naast de fietsparking is er aan De Kalkaart een parking voorzien voor de vele supportersbussen die richting zee komen en er is ook een Urbano Camper Village ter hoogte van de Zeelaan 80. Deze is toegankelijk van zaterdag tot en met zondag. “We verwachten 100.000 toeschouwers in Middelkerke. Iedereen zal het BK kunnen meevolgen. We werken samen met Inter om de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk te maken”, zegt schepen van Sport Henk Dierendonck. “Er komt een rolstoelpodium, 100 meter voor de finish met zicht op het podium voor de eindceremonie. Mensen met een beperking die gebruik willen maken van deze voorzieningen kunnen mailen naar babette.deprez@inter.vlaanderen.”

Het tentencomplex en het vipcafé aan de aankomst oogt indrukwekkend. © Luc Cassiman

Wie al een voorproefje wil van het parcours kan deelnemen aan de toertocht voor wielertoeristen die op 25 juni wordt georganiseerd. De start is tussen 9.30 en 11 uur voor de 30 en de 60 kilometer en tussen 8.30 en 10 uur voor de 110 kilometer, telkens aan De Branding. Het hele parcours is bepijld. De familierit van 30 kilometer brengt je langs Leffinge, Slijpe en Lombardsijde, de 60 kilometer loopt tot in Koekelare, waarna je via Keiem en Mannekensvere terug naar Middelkerke rijdt. Wie kiest voor de 110 kilometer komt voorbij Diksmuide, Alveringem en Steenkerke.

Ereburger van Aert?

Topfavoriet bij de heren zondag is Wout van Aert. “Het zou mooi zijn om hier drie keer op rij Belgisch kampioen te worden na het BK tijdrijden en het BK veldrijden. Ik vind dat ze me dan ereburger van Middelkerke moeten maken”, liet hij weten. “Als Wout ereburger van Middelkerke wil worden, zal hij palmaresgewijs nog een sprintje moeten trekken tegen Freddy Maertens. Een overwinning zal zijn kandidatuur uiteraard kracht bijzetten”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker.