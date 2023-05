BK-klok telt op de Grote Markt in Izegem letterlijk af tot 25 juni, de dag dat strijd om de tricolore trui losbarst

Het is nog exact een maand vooraleer de Grote Markt in Izegem op zondag 25 juni dienst zal doen als startplaats voor het BK wielrennen voor elite, dames en heren. Voortaan telt een immense klok nu ook letterlijk af naar deze wielerhoogdag.

Binnen exact een maand zal Izegem het epicentrum zijn van het Belgische wielrennen. Op 25 juni wordt bij de dames en heren gestreden om de nationale driekleur. Al op 9 uur start de ploegvoorstelling bij de dames, gevolgd door de start om 10.30 uur. Vanaf 10.45 uur worden de herenteams voorgesteld, om 12 uur beginnen de mannen aan hun BK. Daar had parcoursbouwer Wim Van Herreweghe ook nog een nieuwtje. “De plaatselijke rondes blijven ongewijzigd, waardoor het mannenpeloton straks niet twee, maar drie keer op over de Kemmelberg zal moeten.”

Bij de voorstelling van de aftelklok op de Grote Markt was ook lokale renster Justine Ghekiere present. Zij beschikt over een paar klimmersbenen en had ook graag gezien dat voor de dames de heuvelzone zou aangedaan worden. “En het mocht ook iets langer geweest zijn voor mij. Maar we zullen hier in principe met negen aan de start staan, onze ploegleiding zal wel een tactiek uitstippelen,” zegt de renster die na het BK ook de Giro zal rijden.

Overal grote schermen

De wielerfans zullen op zondag 25 juni op de Grote Markt in Izegem op groot scherm de wedstrijd kunnen volgen, maar ook in de centra van Emelgem, Kachtem en Ingelmunster komen grote schermen, net als aan de aankomstzone in de Ambachtenstraat. De vrouwen werken twee plaatselijke rondes af, de heren doen er vier. Iedereen wordt aangeraden om niet met de wagen, maar te voet, met de fiets of met de trein naar het centrum af te zakken.

Het wielerfeest start al op zaterdag. Wie wil kan het op rollen opnemen tegen enkele vrienden, wie het snelst fietst ziet ook het snelst de ballon, die je opblaast al fietsend, kapot springen. Voor de kleinsten (geboren tussen 2018 en 2021) is er ook een loopfietswedstrijd op de markt. Die zal plaatsvinden op zaterdag van 16 tot 17 uur, gevolgd door een echte podiumceremonie. “Dit moet het gedroomde startschot vormen van een fantastisch wielerweekend in onze stad”, besluit burgemeester Bert Maertens.