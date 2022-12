Benjamin Declercq vindt geen nieuwe ploeg en stopt: “Heb niet alles uit mijn carrière kunnen halen”

Na Stijn Steels eerder deze week heeft nu ook Benjamin Declercq (28) zijn wielerpensioen aangekondigd. De Izegemnaar reed de voorbije drie jaar bij het Franse Arkéa Samsic maar zag er zijn contract niet verlengd worden. Een nieuw team vond Declercq niet, waardoor hij nu besloot om te stoppen met wielrennen. Hij gaat aan de slag als boekhouder bij Deloitte.

“Het is zeker en vast met gemengde gevoelens dat ik deze beslissing genomen heb”, vertelt Declercq. “Vooral omdat ik met het gevoel blijf zitten dat ik niet de kans gekregen heb om het onderste uit de kan te halen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog mooie dingen had kunnen laten zien. Ik ben 28 jaar, mijn beste jaren kwamen eraan. Alleen heeft het lot er nu anders over beslist.” Declercq kreeg enkele maanden geleden al te horen van zijn Franse werkgever dat zijn contract niet verlengd zou worden. Hij hoopte nadien nog ergens onderdak te vinden op procontinentaal niveau, maar een oplossing viel uiteindelijk niet meer uit de bus. “Er is ook nooit een concreet voorstel binnengekomen”, is hij eerlijk. “Er was wel voorzichtige interesse van enkele ploegen, maar die kozen uiteindelijk voor iemand anders.”

“Of ik mijn vorige werkgever iets kwalijk neem? Tevreden kan ik alleszins niet zijn”

En daarbij speelt, naast het wegvallen van de B&B-ploeg, ook het systeem van de UCI-ranking volgens hem een grote rol in. “Het feit dat ik geen UCI-punten kan binnenbrengen, heeft voor ploegen de doorslag gegeven om mij niet te nemen. Ik ben er zeker van dat ik nooit in deze situatie was terechtgekomen als ik voor mezelf had mogen rijden. Maar goed, ik maak de regels niet, dus moet ik me er bij neerleggen.”

Blessure kantelpunt

Neemt hij dan zijn vorige werkgever iets kwalijk? “Tevreden kan ik alleszins niet zijn. Voor mijn blessure vorig jaar (Declercq onderging in 2021 een operatie aan de dijslagader en was daardoor maanden uit, red.) mocht ik van de ploeg nog geregeld voor eigen rekening rijden, maar nadien totaal niet meer. Ik heb afgelopen seizoen elke koers in dienst gereden. Vanuit de ploeg hadden ze precies een switch gemaakt: het geloof was weg. Al was ik zeker even goed als voor die operatie. Die blessure was dus echt wel het kantelpunt.”

Declercq (midden) mocht afgelopen seizoen nooit voor eigen rekening rijden en behaalde dan ook geen noemenswaardige resultaten. © Sirotti / Icon Sport Sirotti / Icon Sport

En zo komt op 28-jarige leeftijd een einde aan Declercqs wielercarrière, een carrière die hij in 2017 startte in dienst van Sport Vlaanderen-Baloise. “Heel jammer dat het nu al moet stoppen, want het beste moest nog komen, daar ben ik zeker van. Hoe ik terugkijk op mijn carrière? Met een dubbel gevoel. Mijn droom is uitgekomen, maar anderzijds heb ik er niet alles kunnen uithalen. Door blessures moest ik telkens opnieuw opbouwen, terwijl ik andere jongens progressie zag maken. Dat is hard, maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb er alles voor gedaan en heb voor mijn sport geleefd.”

Boekhouder van (ex-)collega’s

Declercq blijft na zijn wielerpensioen evenwel niet bij de pakken zitten. Zo gaat hij nu aan de slag als boekhouder bij Deloitte. “Het was altijd mijn bedoeling om na mijn carrière die richting uit te gaan. Ik heb er me de laatste jaren immers in verdiept en hielp nu al vaak collega’s met hun belastingaangiftes”, legt hij uit. “Dat zal ik ook blijven doen, dus ik zal op die manier ook wel min of meer bij de koers betrokken blijven. Al zal het sowieso ook wel ruimer gaan dan dat. Daarnaast zal ik ook de koers blijven volgen, want het is de schoonste sport die er is.”

Declercq kondigde zijn afscheid aan met een boodschap op sociale media:

Statement concerning my future: pic.twitter.com/EACZP22Mgj — Benjamin Declercq (@declercqben) December 21, 2022