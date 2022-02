Benjamin Declercq opgelucht na Saudi Tour: “Ik voel dat ik weer op mijn oude niveau zit”

Benjamin Declercq (28) is goed aan het seizoen begonnen. Hij sloot de Saudi Tour als negende af. Het was al geleden van de Tour du Limousin in augustus 2020 dat de Izegemnaar de top tien van een eindklassement haalde.

Dankzij enkele mooie resultaten – tweede in GP Pino Cerami, zesde in de Druivenkoers, enkele toptienplaatsen in de Ronde van Oman – versierde Benjamin Declercq eind 2019 een transfer van Sport Vlaanderen-Baloise naar Arkéa Samsic. De Franse ploeg beleefde nog niet veel plezier aan de jongere broer van Tim Declercq. Midden vorig jaar onderging hij in Lyon een operatie aan een verstopping van een slagader in het linkerbeen. Hij kon in september en oktober nog enkele koersen afwerken, maar zoals verwacht zonder opvallende resultaten. In de vijfdaagse Saudi Tour voelde de Izegemnaar zich weer op z’n best.

“Ik heb vooral gevoeld dat ik weer op het niveau van voor dat zware letsel zit”, klinkt Benjamin Declercq hoopvol. “In de Saudi Tour trok ik de sprint aan voor ploegmaat Daniel McLay. Rit drie en vijf sloot hij als tweede af. Voor onze ploeg mooie resultaten. In de zwaarste etappe reed ik lek toen het peloton in waaiers werd getrokken. Ik belandde in waaier drie. Gelukkig pikten we nog aan bij de tweede waaier. Met de beste klimmers had ik niet kunnen meegaan. Toch beëindigde ik de rit als 14de en klom ik in het algemeen klassement naar de 12de plaats.”

Bonificatieseconde

Dankzij één seconde bonificatie in de laatste etappe dook Benjamin Declercq de top tien van het eindklassement binnen. “In die slotrit gingen we voor een sprint met Daniel McLay”, verduidelijkt Declercq. “Bij het ingaan van de laatste ronde vielen bonificatieseconden te pakken. Ondanks dicht bij de finish kreeg ik hulp van de ploeg om die sprint mee te doen. Christophe Noppe zette me af. Ik pakte één seconde en werd negende in de eindstand. Bij Arkéa Samsic zien ze graag iemand binnen de top tien finishen.”

Na al die miserie hoop ik dit seizoen een stap vooruit te zetten

De zesdejaarsprof zet zijn seizoen komend weekend verder met twee koersen in Spanje. Zondag rijdt hij Clasica Almeria, een wedstrijd voor sprinters. Maandag komt hij aan de start van een nieuwe gravelkoers in Jaén. “Naar Almeria moeten we zonder McLay, want hij liep een coronabesmetting op”, gaat de zoon van cabaretier Karel Declercq verder. “Een perfecte voorbereiding kende ik niet. Ik liep corona op en ben een paar keer ziek geweest. Ik heb de winter wel zonder ernstig letsel kunnen doormaken. Daarmee moet ik blij zijn.”

Omloop én K-B-K

Een en ander betekent dat 2022 voor Benjamin Declercq een belangrijk jaar wordt. Na die twee Spaanse koersen staat misschien Tour Haut Var (18-20/2) op z’n programma. Tijdens het Vlaams openingsweekend rijdt hij Omloop Het Nieuwsblad én Kuurne-Brussel-Kuurne. “Voor mij is het een belangrijk seizoen”, beaamt Benjamin Declercq. “Door de miserie die ik kende, bleef ik ter plaatse trappelen. Ik hoop dat ik gezond blijf en een stap vooruit kan zetten. Zonder progressie blijf ik niet koersen.”