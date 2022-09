Belgische team, met twee West-Vlamingen aan de start, eindigt achtste op Mixed Relay op WK wielrennen

Rond 17 uur Australische tijd kroonde Zwitserland zich als wereldkampioen op de Mixed Relay. In deze ploegentijdrit nemen gemengde landenteams van drie mannen en drie vrouwen het op tegen mekaar.

Het Belgische team bestond onder andere uit twee West-Vlaamse vrouwen: Valerie Demey (CCC-liv) uit Oostkamp en Jesse Vandenbulcke (Lotto Soudal Ladies) uit Geluwe. Julie De Wilde, Quinten Hermans, Pieter Serry en Nathan Van Hooydonck vulden de selectie aan. De Belgische renners en rensters werden achtste in het Australische Wollongong.

De grote favoriet was Nederland maar de Nederlanders kregen met pech af te rekenen. Bauke Mollema kreeg kort na de start te maken met een vastgelopen ketting. Annemiek van Vleuten raakte direct na haar vertrek, nog bij het op gang trappen, de controle kwijt over haar fiets en kwam hard ten val. Het Nederlandse team finishte toch nog als vijfde, op 51.93 van winnaar Zwitserland. Het winnende Zwitserse team bestond uit Mauro Schmid, Stefan Kung, Stefan Bissegger, Elise Chubby, Marlen Reusser en Nicole Koller. Bij de gemengde ploegentijdrit werken de mannen de eerste 14,1 km af, het tweede deel is vervolgens voor de vrouwen.

Zwitserland volgt op de erelijst Duitsland op. In 2019, bij de eerste organisatie van de gemengde ploegentijdrit door de Internationale Wielerbond (UCI), won Nederland. Het Belgische team werd in 2019 negende (op elf landen) en in 2012 zevende (op dertien landen). (LVC)