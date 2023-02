Belgisch kampioen Tim Merlier sprint naar zege in eerste rit van Ronde van Oman

Belgisch kampioen Tim Merlier (Soudal-Quick Step) heeft zich zaterdag de beste getoond in de eerste etappe van de Ronde van Oman (2.Pro).

De dertigjarige Belg haalde het na een vlakke etappe van 147,4 km tussen Al Rustaq Fort en de Omaanse hoofdstad Muscat in een massaspurt voor de Nederlander David Dekker (Arkéa Samsic) en de Fransman Romain Zingle (Cofidis). Met Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) en Lawrence Naesen (AG2R Citroën) eindigden nog twee Belgen in de top tien. Merlier is ook de eerste leider in Oman.

Het is voor Merlier zijn eerste zege op de weg dit seizoen. Hij won voor zijn nieuwe ploeg Soudal-Quick Step vorige maand wel al de Kasteelcross in Zonnebeke.