BEKIJK – Yves Lampaert wordt vierde in eerste etappe van Ronde van de Algarve, maar rituitslag wordt geschrapt… nadat bijna volledige peloton verkeerd rijdt

De openingsetappe van de Ronde van de Algarve, een vijfdaagse Portugese rittenkoers voor de Pro Series, eindigde woensdag op een bijzonder vreemde manier. In de slotkilometer koos het merendeel van het peloton een verkeerd traject, en kwam het aan de foute kant van de finishweg terecht.

De overwinning ging zo verrassend naar de Italiaan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). De werelduurrecordhouder was een van de weinige renners die wel de juiste kant van de weg had gekozen.

De Ronde van de Algarve, in het zuiden van Portugal, is traditioneel een van de belangrijkste voorbereidingskoersen. Onder meer Wout van Aert en Arnaud De Lie warmen er op voor het Vlaamse openingsweekend, terwijl klassementsrenners Jonas Vingegaard en Primoz Roglic er beginnen aan hun seizoen.

In de golvende, 192,2 kilometer lange openingsetappe tussen Portimao en Lagos toonden de lokale Portugese ploegen hun kleuren in een vlucht van acht renners. Die ontsnapping vormde nooit een gevaar. De ploegmaats van sprinters De Lie en Biniam Girmay brachten het peloton al 24 kilometer voor de finish terug.

Het peloton reed nadien gegroepeerd naar finishplaats Lagos, met alle sprinttreintjes zij aan zij. Een massasprint leek dus onvermijdbaar, tot een splitsing kort na het ingaan van de slotkilometer, waar slechts enkele tientallen renners het juiste traject volgden, en de rest van het peloton achter het publiek terecht kwam.

Ganna kwam als eerste de splitsing door, en hield met succes zijn voorsprong vast tot de streep, voor de Fransman Romain Grégoire (Groupama-FDJ) en de Zwitser Jan Christen (UAE Team Emirates). Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) eindigde als vierde.

Achteraf besliste de organisatie om de uitslag van de rit te schrappen.

