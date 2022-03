Baptiste Planckaert moet passen voor eerste reeks klassiekers: “Vanaf Scheldeprijs weer op de fiets”

Baptiste Planckaert had zich het voorjaar van 2022 ongetwijfeld anders voorgesteld. Al voor het derde jaar op rij valt zijn seizoen – op zijn minst deels – in het water. Dit jaar moet hij door ziekte afzeggen voor o.a. Gent-Wevelgem, een van de wedstrijden waarnaar hij zeker en vast uitgekeken had.

“Het zit echt niet mee. Amper een paar dagen voor de GP La Marseillaise, de Franse opener van het wegseizoen, testte ik positief op corona en moest dus rusten. Het gevolg was dat ik Kuurne-Brussel-Kuurne reed met amper tien dagen training, en dat is nu niet bepaald een koers om te rijden als je maar half in vorm bent. In Le Samy zat het gevoel beter, en ik zakte met goede moed af naar Parijs-Nice. Maar net zoals het halve peloton, werd ik daar opnieuw ziek en was het dus terug naar af. Om niet te snel opnieuw op te bouwen, hebben we nu besloten om alle koersen tot en met de Ronde van Vlaanderen van mijn programma te schrappen. Met spijt in het hart, dat zeker, maar vorig jaar heb ik de fout gemaakt om na een blessure te snel weer op te bouwen, waardoor ik al snel een terugval kende. Die fout willen we dit jaar niet opnieuw maken”, aldus Baptiste.

In aanloop naar het BK wil ik in de 1.1-wedstrijden zoveel mogelijk punten pakken

Voor de renner van Intermarché-Wanty-Gobert ziet het programma van dit voorjaar er dus wat anders uit dan gepland. “Ik zal weer in competitie komen vanaf de Scheldeprijs en vervolgens verder gaan met de Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix en iets later ook Luik-Bastenaken-Luik. Op zich zijn dat ook allemaal wedstrijden die me goed moeten liggen, Roubaix in het bijzonder. Het is jammer dat ik nog niet ten volle in conditie zal zijn, want anders kan ik daar toch wel voor een mooi resultaat gaan. Nu zal ik deze klassiekers nog vooral in dienst rijden, pas vanaf eind april of begin mei zal ik wat meer mogen verwachten. Sowieso wil ik ook dit jaar tonen wat ik nog kan, bijvoorbeeld door in de 1.1-wedstrijden zoveel mogelijk punten te pakken en verder op te bouwen richting het Belgisch kampioenschap.”

Gent-Wevelgem

Zelfs al rijdt Baptiste Gent-Wevelgem niet, toch wil hij graag nog even zijn licht laten schijnen op het verloop van deze klassieker. “Als er wind staat, dan wordt het vanaf de passage door de Moeren in Veurne al opletten geblazen. Dan heb je de eerste beklimming van de Kemmelberg en de passage door de plugstreets, en vanaf de tweede beklimming van de Kemmelberg zal het gas volledig opengaan tot aan de finish”, aldus de 33-jarige sportman. (RR)