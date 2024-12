Baptiste Planckaert (36) begint in januari aan zijn 16de seizoen als prof: “Ik moet ambities bijstellen”

Op zijn 36ste zal Baptiste Planckaert dan toch een vervolg breien aan zijn profcarrière, die in 2010 begon. Planckaert zal in 2025 uitkomen voor het continentale Van Rysel-Roubaix. “Ik wil na afloop kunnen zeggen dat ik alles uit mijn carrière gehaald heb.”

In 2010 maakte Planckaert zijn profdebuut bij Landbouwkrediet. In 2014 en 2015 reed hij al eens twee jaar voor Roubaix Lille Métropole. Toen was hij goed voor een karrenvracht aan dichte ereplaatsen in het continentale werk. Het leverde Planckaert eind 2016, na een nog straffere campagne bij Wallonie-Bruxelles, zelfs een contract voor twee jaar bij WorldTourteam Katusha op.

Positieve evolutie

Na passages bij opnieuw Wallonie-Bruxelles en Intermarché-Wanty, het team waarvoor hij de voorbije vier seizoenen reed, keert de zoon van ex-renner Ignace en oudere broer van collega-profrenner Edward, terug naar het team waarvoor hij al eens uitkwam. “Ik ben de ploeg altijd blijven volgen en heb gezien dat er met de komst van fietsenmerk Van Rysel een positieve evolutie is geweest”, vertelt Planckaert.

“Ik ben nu 36. De voorbije twee jaar amuseerde ik me niet meer. Ik was de koers een beetje beu. Maar afgelopen seizoen begon ik toch plots weer te twijfelen en kwam de vraag van Roubaix. Toen ik eind september mijn ontslagbrief kreeg, wist ik 100 procent zeker dat ik niet mocht blijven. Bij Roubaix heeft men mooie herinneringen aan mij. Ook zij zijn mij blijven volgen. Het was een toffe tijd bij hen, wat mijn keuze een stuk gemakkelijker maakte. Ook het familiale aspect is er trouwens meer dan prima. Dat is voor mij minstens even belangrijk.”

Bij zijn nieuwe ploeg zal Planckaert vooral in het (pro)continentale circuit uitgespeeld worden. “Ik woon op 20 minuten van Rijsel, vanwaar we vaak de trein naar de meeste wedstrijden zullen nemen. Ik neem liever de trein dan het vliegtuig. Dat is veel handiger voor mij.”

Mooie carrière

Wat de toekomst ook brengt, Planckaert mag sowieso al terugblikken op een geslaagde profcarrière. Met La Poly Normande (2016), Tour du Finistère (2016), Rund um Köln (2019) en een rit in de Ronde van Tsjechië (2016) won hij vier UCI-wedstrijden van eerste categorie. Daarnaast won de geboren en getogen Zwevegemnaar met de Kattekoers in Ieper en het eindklassement in de Ronde van Normandië nog andere mooie koersen. “Ik heb veel ereplaatsen behaald, maar daarnaast weinig overwinningen bijeengereden. Ik had graag enkele ereplaatsen voor een aantal zeges extra ingeruild. Aan de andere kant heb ik al 15 jaar van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Als kind was het mijn droom om profwielrenner te worden, maar ik had het nooit verwacht.”

Afwisseling

Momenteel is Planckaert op stage in het Spaanse Altea, tussen Benidorm en Calpe. “Zondag reis ik terug naar België en daarna volgt een nieuwe stage in Malaga, wat voor mij een nieuwe bestemming wordt. Ik houd van een beetje afwisseling. Ik verwacht dat ik in de loop van januari mijn seizoen begin met twee eendagskoersen in de streek van Valencia.”

Planckaert verwacht echter geen remake van zijn vorige passage bij Roubaix. “Ik klim niet meer zo vlot en de snelheid is er wat uit. Ik moet mijn ambities dus bijstellen, maar toch begin ik met veel goesting aan wat het allerlaatste seizoen uit mijn carrière als profwielrenner zal worden. Met mijn ervaring kan ik zeker een rol spelen. We zitten met een jonge ploeg. Een van de redenen waarom ik erbij ben, is omdat ik de anderen nog wat kan bijbrengen. Het is een toffe groep. Mijn capaciteiten zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Als ik iemand anders kan helpen, zal ik het dus niet laten.”

Papa van drie

Los van zijn leven als profwielrenner heeft Planckaert ook op privévlak een mooi leven uitgebouwd. Samen met zijn vrouw Anke Vanoutrive woont hij in Spiere-Helkijn en heeft hij drie kinderen: Arviel, Collin en Amalie. “De oudste zit intussen al in het zesde leerjaar en begint bijna te puberen”, grijnst Planckaert. “Ze spelen alle drie basketbal in Deerlijk. Het is voor mij niet altijd evident om naar hun wedstrijden te gaan kijken. Ze trainen daarnaast drie of vier keer per week. Ik moet eerlijk zijn: dat is een belangrijke reden om mijn wielercarrière binnenkort te beëindigen. Ik mis het, die kant van het leven. Maar nu ga ik eerst nog één jaar koersen. Ik wil eind 2025 het gevoel hebben dat ik alles uit mijn carrière gehaald heb”, besluit Baptiste Planckaert.