Arnaud De Lie sprint naar zege in GP Monseré

De 19-jarige Arnaud De Lie (Lotto Soudal) heeft zondag de elfde editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (cat. 1.1) op zijn naam geschreven.

Na 203,2 kilometer tussen Hooglede en Roeselare klopte hij Dries De Bondt en de Fransman Hugo Hofstetter in de sprint. Gerben Thijssen werd vierde voor de Brit Ethan Vernon.

Al vrij snel vormde zich een kopgroep waar Thomas Joseph, Robbe Ghys, Robin Orins, Jon Knolle en Robert Scott deel van uitmaakten. Zij boksten vlug een voorgift van vijf minuten bijeen. Bij de tweede passage van de Ruidenberg, na 62 kilometer koers, was de voorsprong geslonken naar 4:30. Jonas Hvideberg trok in de tegenaanval en vervoegde wat later de leidersgroep. Hij werd daarbij geholpen door een gesloten overweg, waar de kopgroep opgehouden werd.

In het peloton controleerden vooral de ploegen van de sprinters het tempo. Dries De Bondt ging versnellen tijdens de beklimming van de Steenstraat, op 32 kilometer van de finish. Voorin moest op dat moment Thomas Joseph de rol lossen, net zoals Robin Orins dat daarvoor al deed.

Met nog 18 kilometer voor de boeg werd de kopgroep opgeslokt door het peloton. Dat was meteen het sein voor de renners van Arkéa-Samsic om het tempo op te voeren. Dat zorgde ervoor dat de grote groep verbrokkelde. Het eerste gedeelte daarvan was zowat 40 man sterk.

Ludovic Robeet viel aan op de Gitsberg en begon in zijn eentje aan de laatste 7 kilometer. Cedric Beullens van zijn kant ging daarop net iets te ijverig voor het peloton uitrijden. Op anderhalve kilometer van de finish was Robeet eraan voor de moeite. Lotto Soudal zette dan het sprinttreintje op de rails voor Arnaud De Lie, die het netjes afmaakte.

Op de erelijst is De Lie de opvolger van Tim Merlier, die vanaf maandag de Tirreno-Adriatico rijdt.

Eerder dit seizoen won De Lie al de Trofeo Palma.