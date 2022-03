Arnaud De Lie bedankt zijn teamgenoten voor het vertrouwen na zege in GP Monseré

Bij het ingaan van de slotkilometer zette Lotto Soudal de sprinttrein op de rails voor Arnaud De Lie in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Jasper De Buyst was de laatste schakel en daarop kwam de 19-jarige De Lie er helemaal uit. Dries De Bondt en de Fransman Hugo Hofstetter probeerden hem nog te remonteren, maar geen van beiden slaagden daarin. De Lie pakte op de Beversesteenweg in Roeselare meteen zijn tweede zege van het seizoen nadat hij eind januari ook al mocht zegevieren in de Trofeo Playa de Palma.

“Daarvoor waren we naar hier gekomen, om te winnen”, deed De Lie zijn verhaal. “Natuurlijk geeft dat een zalig gevoel. Ik slaagde erin het machtige ploegwerk af te maken. Jasper De Buyst was de laatste man om mij af te zetten. Ik begon de ultieme sprint op zowat 250 meter van de meet. Ik kon iedereen achter mij houden. Ik ben natuurlijk blij dat ik het vertrouwen geniet van mijn gehele ploeg. Toen ik mijn contract tekende bij Lotto Soudal had men mij gezegd dat er voor mij ging gewerkt worden als het tot een massasprint zou komen. Men heeft dus woord gehouden. Het was mijn tweede groepssprint en meteen mijn tweede zege.”

Arnaud De Lie is nog maar 19 jaar oud en lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan. “Ik wil mezelf niet al te veel druk opleggen. Ik doe telkens mijn best en zie elke koers als een nieuwe opportuniteit. Die overwinning in Palma was al iets speciaals, maar dit is toch nog iets specialer. Winnen in eigen land is altijd bijzonder. Zeker nadat de hele ploeg voor mij reed. Ik wil hen bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij stellen.”