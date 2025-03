Alexys Brunel verschalkt de sprinters in Roeselare tijdens Grote Prijs Jean-Pierre Monseré

Alexys Brunel (TotalEnergies) heeft zondag de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (cat.1.1), met start in Ichtegem en aankomst na 201,6 kilometer in Roeselare, op zijn naam geschreven. De 26-jarige Fransman soleerde in de laatste zes kilometer naar de zege. Stian Edvardsen-Fredheim (UNO-X Mobility) eigende zich de tweede plaats toe, voor Michiel Coppens (Beat). De Fransman Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) werd vierde. Milan Fretin (Cofidis) en Victor Vercouillie (Team Flanders-Baloise) maakten de top zes vol.

Vrijwel onmiddellijk na de start vormde zich een kopgroep met Coppens, Federico Biagini, Leo Doyle, Bogdan Zabelinskiy en Michiel van Vliet. Vercouillie en Brunel sloten niet veel verder aan bij dit gezelschap.

Bij de eerste passage op de Gitsberg, na 16 kilometer koers, bedroeg de voorsprong van de zeven vluchters al 2:35 op het peloton. Die voorgift zou oplopen tot 5:35 omdat het peloton voor een gesloten spooroverweg kwam te staan na 41 kilometer koers. Daarna werd de vaart in de grote groep stelselmatig opgetrokken.

Te traag

Vercouillie, Coppens en Brunel trokken op de Gitsberg fiks door en lieten hun metgezellen in de steek. Aan de voet van die bult, op 20 kilometer van de finish, sloegen in het peloton een pak renners tegen de vlakte. De drie leiders begonnen aan de laatste ronde, van 13 kilometer, met een voorgift van 1:15 op de grote groep.

Voor Brunel ging het nog allemaal te traag. De Fransman demarreerde met nog zes kilometer te rijden weg uit de kopgroep. De juiste zet. Vercouillie en Coppens werden net voor de eindmeet nog opgeraapt door het peloton en moesten tevreden zijn met ereplaatsen.

Alexys Brunel volgt Jarne Van De Paar op als winnaar van de GP Jean-Pierre Monseré, een eerbetoon aan de op 15 maart 1971, tijdens een kermiskoers in Retie, verongelukte wereldkampioen van Leicester 1970 uit Roeselare.