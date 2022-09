Alec Segaert wordt prof bij Lotto Dstny (vanaf juli 2024)

De kogel is door de kerk: Europees beloftekampioen tijdrijden Alec Segaert (19) wordt vanaf juli 2024 prof bij Lotto Dstny. De Lendeledenaar, die maandag één van de topfavorieten is op het WK tijdrijden voor beloften, zal tot dan blijven uitkomen voor het Development Team van Lotto Dstny. “Ik ben heel blij dat ik op deze manier geleidelijk de stap naar de profs kan zetten”, aldus Segaert.

Segaert tekende een contract tot eind 2025. Dit jaar won hij als eerstejaarsbelofte al het Europees kampioenschap tijdrijden bij de beloften, het Belgisch kampioenschap tegen de klok bij de U23 en de Hel van Voerendaal. “Alec heeft zich meteen kunnen manifesteren in zijn eerste seizoen bij de beloften”, vertelt teammanager Kurt Van de Wouwer. “Zijn uitslagen, maar ook zijn manier van koersen en werkethiek tonen dat hij een groot talent is, zowel in het tijdrijden als de klassiekers. We zijn dan ook snel met hem in gesprek gegaan om samen zijn traject voor de komende jaren te kunnen uitstippelen. We zijn heel blij dat we samen tot dit mooie plan zijn gekomen.”

Ook John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal, is enthousiast. “De resultaten van dit seizoen en het feit dat grote talenten als Alec Segaert, maar ook Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Lennert Van Eetvelt hun toekomst aan onze ploeg verbinden, tonen dat we goed bezig zijn. Voor zulke talenten zijn het project, het performance-departement, het programma en het materiaal doorslaggevend. Doordat ons Development Team volgend jaar de continentale status krijgt, kunnen we de renners van die ploeg ook al inzetten in ProSeries en 1.1-wedstrijden met het WorldTourteam. Dat is ideaal om Alec al aan het profniveau te laten wennen en tegelijk zijn doelen in de beloftencategorie te laten nastreven.”

Nog anderhalf jaar belofte

Segaert is eveneens tevreden over zijn keuze. “Dit seizoen heb ik gemerkt hoe goed deze ploeg bij mij past: de manier van werken, maar ook de ambitie om vooruit te blijven gaan. Enerzijds is er het bewezen trackrecord met het ontwikkelen van eigen talenten tot toprenners zoals Tim Wellens, Florian Vermeersch of Arnaud De Lie. Anderzijds blijft de ploeg zichzelf steeds verder ontwikkelen: in het performance-departement en op het vlak van materiaal. De nieuwe Ridley tijdritfiets heeft zeker een rol gespeeld in mijn beslissing.”

© VDB

Segaert is blij dat hij nog anderhalf seizoen belofte kan blijven. “Ik ben heel gelukkig dat ik op deze manier geleidelijk de stap naar de profs kan zetten. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met renners als Florian Vermeersch of Victor Campenaerts, van wie ik veel kan opsteken. Maar het is belangrijk om geen stappen over te slaan. Op deze manier kan ik leren zonder te snel te moeten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat zowel ikzelf als de ploeg zullen profiteren van deze werkwijze.”