Alec Segaert wil in 2025 nieuwe stap zetten: “Ritzege in Renewi Tour gaf veel vertrouwen”

Alec Segaert kan tevreden terugblikken op zijn eerste volledige seizoen in het profpeloton. Met ritwinst en een tweede plaats in de eindstand van de Renewi Tour scoorde hij al op WorldTour-niveau en in 2025 hoopt de youngster van Lotto een volgende stap te zetten. Parijs-Roubaix is zijn droomkoers, maar de komende weken zijn het vooral zijn studies burgerlijk ingenieur die alle aandacht opeisen.

Afgelopen zomer moest de 21-jarige West-Vlaming pas op de slotdag van de Renewi Tour de leiderstrui afstaan aan Tim Wellens. Die had hij zelf veroverd door in de tijdrit naar winst te knallen. “Het was ongetwijfeld mijn hoogtepunt van het jaar”, blikt hij maandag terug tijdens een onlinepersmoment. “Een eerste overwinning in de WorldTour, dat had ik niet zien aankomen. Voor de eerste keer kon ik meespelen op dat niveau en voor hetzelfde geld had ik zelfs de rittenkoers kunnen winnen. De tweede plaats in de eindstand is veelbelovend. Ik haalde er veel vertrouwen uit richting volgend voorjaar.”

Parijs-Roubaix

Segaert haalde bij de junioren en beloften een rist overwinningen binnen, vooral in het tijdrijden, en begin maart opende hij zijn erelijst bij de profs met winst in de GP Criquielion. Daarnaast won hij onder meer zilver op het BK tijdrijden, opnieuw na Wellens, en pakte op een lastig parcours in Zürich brons in de WK-wegrit voor beloften. In de voorjaarsklassiekers kon hij zijn stempel nog niet drukken, maar daar hoopt Segaert in 2025 verandering in te brengen. “Na het vertrek van Victor (Campenaerts, red.) en Florian (Vermeersch, red.) zal ik een andere rol krijgen, meer gespaard worden voor de finale. Samen met Arnaud (De Lie, red.) en Jenno (Berckmoes, red.) hebben we nog altijd een hele mooie ploeg met verschillende kansen en tactieken om wedstrijden te winnen. Mijn droomkoers is Parijs-Roubaix, al van bij de junioren toen ik bij mijn eerste deelname tweede werd in een moddereditie (in 2021, red.). Dit jaar had ik er ook een positieve ervaring bij de elite. Ik zat bij de eerste groe,p maar kende dan drie keer pech vanaf het Bos van Wallers. In Parijs-Roubaix moet alles meezitten. Maar als dat dan gebeurt, is het des te mooier.”

Grote ronde?

Het seizoen snijdt Segaert waarschijnlijk aan met de Ronde van Valencia. Daarna staat een hoogtestage in Tenerife gepland, waar hij de conditie wil aanscherpen richting de voorjaarsklassiekers. Of er dit jaar een grote ronde op zijn programma staat, is nog onduidelijk. “Het is een piste die bekeken wordt, maar het staat nog niet vast”, legt hij uit. “Ik sta wel op de longlist van de Tour. In de eerste week zit daar een tijdrit in. Maar het zal afhangen van het voorjaar, hoe ik mij voel. Er zijn op dat vlak nog geen verplichtingen.”

Studies als ontspanning

Intussen zit Segaert volop met de neus in de studieboeken. De komende weken legt hij immers een aantal examens af voor zijn bachelor burgerlijk ingenieur. Hij zit over halfweg de studie aan de KU Leuven, die hij in zes jaar hoopt af te ronden. “Het is een kwestie van planning, maar qua belasting valt het vrij goed mee, zeker in deze periode van het offseason. De examens van het tweede semester probeer ik te spreiden over de periodes juni en september. Ik vind het ontspannend om naast het wielrennen met nog iets anders bezig te zijn. Ik heb ook nog veel vrienden die studeren en ik ben wel blij samen met hen nog een deel van het studentenleven te kunnen meepakken.”