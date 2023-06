Alec Segaert trekt met klassementsambities naar de Giro Next Gen: “Ik wil schitteren in de inleidende tijdrit”

Alec Segaert legt de lat hoog in zijn tweede Giro Next Gen. “Ik heb toegewerkt naar de openingstijdrit, maar ik wil ook proberen om een mooi eindklassement te veroveren”, vertelt de student burgerlijk ingenieur.

“Ik kan op training weer goed mijn blokken afwerken. Enige tijd geleden was dat niet het geval. Bij mijn valpartij in de tweede rit van de Orlen Nations Grand Prix (de manche van de Nations Cup in Hongarije, Tsjechië en Polen) liep ik een resem schaafwonden op. Ik probeerde daags nadien nog te starten, maar mijn gestel liet het niet toe. Bij het verversen van de kleefpleisters had ik erg veel pijn en kreeg ik koorts. Thuis heb ik de fiets twee, drie dagen onaangeraakt gelaten. De opbouw verliep aanvankelijk moeizaam.”

“Ik heb voornamelijk op de tijdritfiets getraind”, vervolgt de neoprof. “De chronoproef is mijn grootste kans op succes in de Giro Next Gen. Het gaat om een traject van negen kilometer. Op het einde is er nog wat hoogteverschil. Zo’n tijdrit ligt me, al had het nog wat langer mogen zijn.”

Aankomst op de Stelvio

In tegenstelling tot vorig jaar mikt Segaert, die met zijn zege in de kleine Ronde van Lombardije bewees dat de Italiaanse wegen hem liggen, ook op een goede eindnotering. “Er zijn twee ritten, waaronder die bovenop de Stelvio, waar het klassement zal worden gemaakt. De overige etappes vallen ook niet te onderschatten. In de finale moeten we altijd over een reeks bulten. Het is de bedoeling dat ik als vooruitgeschoven man bij Lotto Dstny Development Team fungeer. Mocht ik in Italië met hetzelfde gevoel rondrijden als in het Circuit des Ardennes, dan zit er iets moois in. Indien ik wegzak in het klassement, dan ga ik me focussen op een dagsucces.”

BK in Izegem

Na de Giro Next Gen staan er voor Segaert twee opdrachten als prof op de rol. “Ik wil me testen tegen de grote mannen op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Herzele (op donderdag 22 juni). Grote ambities koester ik niet. Ik wil ervaring opdoen. Drie dagen later ga ik ook van start op het Belgisch kampioenschap op de weg in Izegem.” (MVH)