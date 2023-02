Alec Segaert na amper twee maanden overgeheveld naar profploeg Lotto Dstny: “Droom die uitkomt”

Na amper twee maanden in het Development Team van Lotto Dstny wordt Alec Segaert (20) al overgeheveld naar het profteam. Dat heeft zijn team beslist na een gezamenlijke evaluatie van zijn eerste twee maanden bij de ploeg. “Door nu al de overstap te maken, kan hij een onmiddellijke meerwaarde vormen voor ons ProTeam en tegelijkertijd mee helpen bouwen aan de toekomst van de ploeg”, licht sportief manager Kurt Van de Wouwer de beslissing toe.

Het gaat hard voor het West-Vlaamse toptalent. Pas sinds dit seizoen maakte Segaert deel uit van het development team van de Lotto-ploeg, maar amper twee maanden later mag de Europees en vicewereldkampioen tijdrijden bij de beloften al de overstap maken naar de grote jongens. Al tijdens de ploegstage in januari in het Spaanse Denia, waar Segaert al mee op pad ging met de profs, rijpte het plan om Segaert meteen door te schuiven en nu werd de knoop ook doorgehakt.

Het maakt van de twintigjarige Segaert nu officieel een volwaardig profrenner. “Alec is een van de grootste talenten in onze opleidingsploeg”, is Kurt Vande Wouwer lovend. “Vandaar ook dat we vorig jaar overeengekomen waren dat hij tot en met 2025 bij de ploeg zou blijven. Toen is ook een plan opgesteld waarmee we denken dat hij zich het beste kan ontwikkelen. Aan dat plan houden we ook vast. Met dat verschil dat Alec vanaf nu officieel profrenner is.”

“Onmiddellijke meerwaarde”

Toch verandert die promotie op zich weinig aan de wedstrijden die Segaert dit seizoen zal betwisten. Zo blijft zijn programma, met daarin ook enkele belangrijke doelen in de beloftecategorie, ongewijzigd. “We hebben immers de mogelijkheid om renners van ons ProTeam op te stellen in wedstrijden die we met ons Development Team rijden. Door deze overstap nu al te maken, kan hij evenwel een onmiddellijke meerwaarde vormen voor het ProTeam en tegelijkertijd mee helpen bouwen aan de toekomst van de ploeg”, aldus Van de Wouwer.

Segaert zelf is alvast in de wolken met zijn stap naar de grote jongens. “Ik voelde eind vorig seizoen al dat ik een serieuze stap vooruit had gezet en tijdens de stage met de profs werd dat gevoel bevestigd”, aldus de Lendeledenaar. “Iedere jongen renner droomt ervan om prof te worden en ik ben dan ook heel trots dat die droom nu in vervulling gaat. Natuurlijk heb ik nog veel te leren en daarom ben ik blij dat mijn persoonlijke ontwikkeling voorop staat bij Lotto Dstny. Ik krijg nu de kans om als profrenner beloftekoersen, profkoersen en mijn studies te combineren.”

Vorige week reed Segaert met de Tour des Alpes Maritimes et du Var zijn eerste profkoers.