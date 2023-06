Alec Segaert (20) pakt knap zilver op BK tijdrijden achter ongenaakbare Wout van Aert

De 20-jarige Alec Segaert (Lotto-Dstny) heeft in zijn eerste(!) tijdrit bij de profs zilver gepakt op het Belgisch kampioenschap tijdrijden. In het Oost-Vlaamse Herzele moest hij in natte omstandigheden enkel zijn meerdere erkennen in een ongenaakbare Wout van Aert. Het brons was voor Rune Herregodts. Remco Evenpoel knokte zich na een val nog naar een vierde plek.

Zonder tweevoudig kampioen Yves Lampaert was het als West-Vlamingen vooral uitkijken naar de prestatie van Alec Segaert, vicewereldkampioen en Europees kampioen tijdrijden bij de beloften. Voor de Lendeledenaar was het zijn eerste tijdrit bij de profs. Al stond hij na zijn zege in de tijdrit in de baby Giro enkele weken geleden wel met vertrouwen aan de start.

Dat vertrouwen bleek ook terecht, want Segaert dook bij zijn passage aan het eerste tussenpunt meteen ruim onder de op dat moment snelste tussentijd. Al moesten kleppers als Wout van Aert en Remco Evenepoel daar wel nog doorkomen. Die laatste kwam evenwel al vroeg ten val en mocht zo snel een kruis maken over zijn ambities: hij zou zichzelf niet opvolgen als Belgisch kampioen tijdrijden. Van Aert was wel goed en was héél snel onderweg. Hij deed aan het eerste tussenpunt nog eens 11 seconden beter dan Segaert. Met een virtuele tweede plek kon die laatste evenwel allerminst klagen.

Op koers voor zilver

Vooral omdat bij de doorkomst aan de finish bleek dat Segaert nog steeds sterk onderweg was en het verval gering was. Hij dook halverwege de tijdrit met maar liefst 33 seconden onder de tijd van Van Wilder, die op dat moment virtueel de snelste tijd had. Opnieuw deed Van Aert evenwel nog eens enkele seconden beter. Halfweg had Van Aert zo een bonus van 20 seconden op de jonge West-Vlaming. Met een voorsprong van 18 seconden op de nummer 3 Rune Herregodts lag Segaert evenwel op koers voor zilver. Ook omdat de bonus op Evenepoel halfweg ook nog steeds 40 seconden bedroeg.

Ook bij het derde en laatste tussenpunt een bemoedigend resultaat: 37 seconden voorsprong op Ilan Van Wilder. Maar belangrijker: Herregodts en Evenepoel kwamen allerminst dichterbij. Het zilver lag dan al voor het grijpen voor Segaert. Aan de finish zette Segaert dan ook de voorlopige toptijd neer – hij deed uiteindelijk 37 seconden beter dan Ilan Van Wilder. Het was nu enkel wachten op Herregodts, Van Aert en Evenepoel. Die eerste en die laatste beten echter hun tanden stuk op de tijd van Segaert en moesten vrede nemen met een derde en een vierde plaats. Op Van Aert stond evenwel geen maat. Hij deed aan de finish uiteindelijk 49 seconden beter dan Segaert en mocht zo een derde nationale tijdrittitel bijschrijven op het palmares. Maar de strafste prestatie van de dag? Die kwam misschien wel van de amper 20-jarige Segaert die héél knap het zilver pakte.