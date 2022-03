AG2R Citroën verlengt contract Stan Dewulf tot 2024

AG2R Citroën heeft het contract van Stan Dewulf (24) met twee jaar verlengd tot 2024. Dat heeft de Franse WorldTour-formatie maandag bekendgemaakt.

Dewulf heeft er al een mooi voorjaar opzitten. Zo werd hij derde in een rit in de Ruta del Sol en vierde in Le Samyn. In oktober vorig jaar behaalde hij zijn eerste zege als profrenner. Dewulf was toen de beste in de Boucles de l’Aulne. In 2021 werd hij verder tweede in het eindklassement van de Ronde van Wallonië. Eind 2020 verliet hij Lotto Soudal voor zijn huidige team.

“Ik ben echt blij dat ik mijn avontuur bij AG2R Citroën kan voortzetten”, vertelt Dewulf in een mededeling. “De sportieve uitdagingen zijn interessant. Ik ben op mijn gemak door de sfeer in de ploeg en kan zo verder vooruitgang boeken.”

Momenteel is Stan Dewulf aan de slag in Parijs-Nice, hij draagt er na de tweede rit de witte trui voor beste jongere.