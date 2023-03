Aftelklok naar start van Ronde opgestart in Brugge

Brugge telt nu ook letterlijk af naar de start van de Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april. In de intussen opgestelde startboog op de Markt werd zaterdagmorgen immers een aftelklok geïnstalleerd.

Burgemeester Dirk De Fauw (CD&V), sportschepen Franky Demon (CD&V) en Wim Van Herreweghe van organisator Flanders Classics duwden deze morgen het aftellen naar de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge echt op gang. Met een gezamenlijke duw op de knop zetten ze een heuse aftelklok, geïnstalleerd in de startboog, in werking. De aftelklok geeft de dagen, uren, minuten en zelfs seconden weer tot de aan de langverwachte start op zondag 2 april om 10 uur.

Stad van de koers

“Brugge is dankzijn de terugkeer van de Ronde opnieuw dé stad van de koers. Met onder meer het WK Wielrennen in 2021, de Classic Brugge – de Panne onlangs op 22 en 23 maart en de Elfstedenronde op 11 juni heeft Brugge een vaste plek op de nationale en internationale wielerkalender”, zei schepen van Sport Franky Demon.

“Dat Vlaanderens mooiste terug is in de mooiste stad van Vlaanderen, daar ben ik als burgemeester bijzonder fier op” vulde burgemeester De fauw aan. Op de wedstrijddag zelf is elke wielerfan in de ban van de Ronde, maar als Stad maken we ook sfeer in aanloop naar de Ronde. Zoals met met de wieleravond in het Concergebouw, de Brugge Classic voor wielerliefhebbers begin maart, morgen de Ronde van Vlaanderen voor kinderen in het Minnewaterpark en op 1 april, op de vooravond van de Ronde, het optreden van Soulister en Level 6ix op de Markt. We starten dus graag de klok en kijken uit naar 2 april 2023, de dag van de Ronde.”

(PDV)