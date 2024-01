Afscheid van de nieuwe Tom Boonen

Guillaume Van Keirsbulck is renner af. Dat maakte hij vlak voor de jaarwisseling zelf bekend op sociale media. Nog een West-Vlaming die vroeger dan gepland zijn wielerpensioen moest aankondigen. Helemaal verrassend is het afscheid van de 32-jarige Van Keirsbulck echter niet. Al in oktober, toen het nieuws naar buiten kwam dat het contract van GVK bij Bingoal WB niet verlengd zou worden, was het duidelijk dat dit weleens het einde van Van Keirsbulcks carrière zou kunnen betekenen. Want hoe realistisch was het dat het scenario van 2021, toen Van Keirsbulck pas in april onderdak vond, zich zou herhalen?

Niet realistisch dus. Ook omdat Van Keirsbulck voor zichzelf had uitgemaakt dat de zoektocht naar een nieuwe werkgever op 31 december zou stoppen. En zo geschiedde.

We nemen zo afscheid van een renner die volgens de publieke opinie niet aan de verwachtingen heeft voldaan. En dat heeft twee redenen. Enerzijds lagen die verwachtingen simpelweg veel te hoog. Als kleinzoon van voormalig wereldkampioen Benoni Beheyt werd hij al van jongs af aan nauwlettend in de gaten gehouden en wanneer bleek dat hij effectief stevig op de pedalen kon stampen, werd hij door zijn looks en allure ook al vlug de nieuwe Tom Boonen gedoopt. Een druk waar de 19-jarige onmogelijk tegenop kon. “Want als ze dat als jonge gast tegen je zeggen, geloof je dat ook echt”, zei hij daar zelf eerder over.

Bij Van Keirsbulck zullen we ons altijd afvragen of hij er wel het maximale heeft uitgehaald

Anderzijds bleef Van Keirsbulck ook allesbehalve gespaard van persoonlijk leed: zijn toenmalige vriendin overleed voor zijn ogen, hij kreeg een hernia waarna hij naar eigen zeggen nooit meer dezelfde was, hij doorliep een moeilijk IVF-traject én – zo steekt hij de hand ook in eigen boezem – hij leefde zeker de eerste jaren van zijn carrière lang niet altijd als een modelprof. Ideale bouwstenen voor een stabiele sportcarrière zijn dat niet. Het maakt dat we nu afscheid moeten nemen van een renner bij wie we ons altijd zullen afvragen of hij er wel het maximale uitgehaald heeft.

Laat het verhaal van Van Keirsbulck ook een les zijn voor de West-Vlaamse toppers die er zitten aan te komen. Voor iemand als Alec Segaert bijvoorbeeld: wat hij tot dusver heeft laten zien, is fantastisch, maar is tegelijkertijd nog steeds geen garantie op een fantastische carrière. Al moeten we eerlijk zijn: er lijkt op de Lendeledenaar een wel héél goede kop te staan en ook in zijn entourage weten ze duidelijk waar ze mee bezig zijn.

En aan Van Keirsbulck: het ga je goed in je tweede leven!