Ackermann troeft Hofstetter en Merlier af en wint Bredene Koksijde Classic

Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) heeft vrijdag de Bredene Koksijde Classic (1.Pro) op zijn naam geschreven. De Duitser bleef na 200,9 kilometer tussen beide Belgische kustplaatsen in de groepssprint de Fransman Hugo Hofstetter en Tim Merlier voor.

De 28-jarige Ackermann volgt op de erelijst Tim Merlier op. De editie daarvoor, in 2019, was de Duitser ook de snelste. In 2020 ging de Bredene Koksijde Classic niet door na de uitbraak van de coronapandemie.