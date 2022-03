Achter de schermen bij de vip-commissie van de E3 Saxo Bank Classic: “We voelen druk om te presteren”

Op vrijdag 25 maart is het eindelijk weer hoogdag voor wielerliefhebbers met de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. E3 is echter meer dan de koers. Onze krant mocht op de koffie met Guy Hannosette en Véronique Daem, de verantwoordelijken voor het vip-gebeuren.

De 65ste editie van de E3 Saxo Bank Classic belooft een knaller te worden, niet enkel op sportief gebied op de wegen in Vlaanderen, ook op gebied van animatie, show, stunten en muziek in de E3 Arena en het vip-gebeuren op enkele locaties.

55 bussen

Guy Hannosette en Véronique Daem, de verantwoordelijken voor het vip-gebeuren, duiden een en ander. Guy zit, naast de technische, financiële en PR-commissie, ook in de vip-commissie van de E3. Daar is hij voorzitter van.

“Het is intussen twee jaar geleden dat we met onze commissie in actie konden schieten, het is alle hens aan dek dit jaar. Als grote organisatie voelen we uiteraard de druk om te presteren en om alles vlot te laten verlopen. Toen ik bij E3 begon, reden we uit met amper twee bussen, nu gaan er maar liefst 55 bussen het parcours op met per bus 55 aanwezigen”, vertelt Guy.

Vip-gebeuren van a tot z

Véronique is een van de tien commissiemedewerkers. “Onze commissie beheert het vip-gebeuren van a tot z: van de samenstelling van de formules tot de ticketverkoop en de catering in de sterrenrestaurants”, zegt Véronique, die ook verantwoordelijk is voor de rekrutering van alle hosts, hostessen en busbegeleiders.

“Per bus zijn er twee hostessen en een begeleider. Dat zijn de mensen die zich engageren om mee te gaan op een vip-bus op de dag van de koers. De hele koers lang proberen we onze klanten zoveel mogelijk te soigneren door hen een fantastische belevenis aan te bieden.”

Enorme organisatie

Eens alle medewerkers doorheen het jaar verzameld zijn, is het tijd om te puzzelen voor Véronique. “Sommige vriendinnen willen graag samen op een bus, een andere host moet direct na de koers vertrekken en nog een andere medewerker wil liever enkel mee met een bepaalde vip-formule. Ik probeer sowieso om zo veel als mogelijk aan hun wensen te voldoen, we mogen niet vergeten dat iedere medewerker zich vrijwillig engageert om dit te doen”, aldus Véronique.

“Er zijn honderd praktische zaken. We vragen heel wat van deze mensen, maar ze krijgen er wel een topdag vol ambiance, drukte en sportiviteit voor in de plaats. We ondersteunen hen zo goed mogelijk door bijvoorbeeld begeleiders op voorhand al eens mee op het parcours te nemen, hen een roadbook te geven en info te verschaffen over E3 Saxo Bank Classic die ze kunnen gebruiken op de dag zelf. Voor hostessen voorzien we een passend sjaaltje en mondmasker”, vertelt Guy.

Een geslaagd huwelijk

“Het is een enorme organisatie, maar eens de bussenkaravaan vertrokken is, de renners passeren en de helikopters boven onze hoofden zoeven en we enkel glimlachende mensen zien, dan zijn wij ook tevreden. Zelf ga ik nog ieder jaar zelf mee op de bus, zodat ik voeling blijf hebben met het hele gebeuren: kippenvel van de spanning”, besluit Véronique.

Saxo Bank en de E3 Harelbeke gaan nog minstens drie jaar samen verder als de E3 Saxo Bank Classic. “We zijn zo tevreden van de samenwerking met de organisatie in Harelbeke dat we ons partnership met de glimlach verlengen”, zegt Dieter Haerens, CEO van Saxo Bank België.