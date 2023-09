Abram Stockman twee jaar langer bij Youtube-ploeg: “Bijtekenen was no-brainer”

Abram Stockman (27) heeft zijn contract bij TDT-Unibet Cycling Team, de wielerploeg van Youtuber en ex-wielrenner Bas Tietema, met twee seizoenen verlengd. Daarbij komt de Nederlandse formatie volgend seizoen ook uit in de ProTour, waardoor Stockman voor het eerst in zijn carrière op het tweede niveau van het wielrennen zal uitkomen. “Dat ik die kans op mijn leeftijd nog krijg, is een droom die uitkomt.”

“Dit is een hele mooie erkenning”, glundert Stockman. De naar Kortrijk uitgeweken Waregemnaar, die bij de ploeg de bijnaam ‘El Professor’ kreeg, liet afgelopen seizoen mooie dingen zien bij de formatie met de opvallende fietsen en werd daar nu voor beloond met een contractverlenging van twee seizoenen. Een mooie bevestiging voor Stockman. “Er waren al vrij vroeg signalen dat de ploeg en ik op dezelfde golflengte zaten”, vertelt hij. “Daarom had ik ergens wel verwacht dat ik een kans zou krijgen om mee te groeien met het team, maar het is uiteindelijk altijd wat afwachten tot de handtekening op papier staat. Nu dat gebeurd is, kan ik dan ook alleen maar tevreden zijn.”

No-brainer

Het hoeft dan ook geen betoog dat Stockman zich zeer goed voelt bij de Nederlandse formatie. “Ik heb inderdaad mijn plaats gevonden”, zegt Stockman. “Het is gewoon super plezant. Bijtekenen was voor mij een no-brainer.” Toch wordt het volgend jaar aanpassen, want was de ploeg dit jaar een continentaal team, zet het volgend seizoen de stap naar de ProTour. “Dat zal de insteek toch wat veranderen”, stelt Stockman. “Het is een niveautje hoger. De koersen die dit jaar voor ons van een hoger niveau waren, zullen dan het ‘normale’ niveau zijn, dus dat wordt wel wat aanpassen. Al hebben we dit seizoen ook wel meermaals bewezen dat we dat niveau aankunnen. Het blijft dan ook ons doel om de koersen te blijven kleuren. Hoe dan ook zal ieder van ons gemotiveerd zijn om die stap te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we allesbehalve een mal figuur zullen slaan.”

Pollekes kussen

Voor Stockman zelf wordt het ook nieuw, want nooit eerder reed hij bij een ProTour-team. “Ik mag mijn beide pollekes kussen dat ik deze kans nog krijg”, lacht de renner. “Op mijn leeftijd droom je ergens nog wel van een kans op dit niveau, maar is het geen doel op zich meer. Ik besefte naarmate ik ouder werd immers steeds meer dat je over extreem goede papieren moet beschikken om deze kans nog te krijgen. Dat ik die kans nu toch nog krijg, én dat ik voor twee jaar mag bijtekenen bij deze ploeg, is dan ook een heel mooie erkenning. Het is nu aan mij om te gaan bewijzen dat ik dat contract ook effectief waard ben.”