Abram Stockman realiseert kinderdroom met World Tour

Nooit opgeven! Abram Stockman bewijst dat je ook op iets latere leeftijd een kinderdroom kan realiseren. Zaterdag staat de 28-jarige prof aan de start van Omloop Het Nieuwsblad. De eerste World Tour-koers uit zijn carrière!

Dat debuut in de World Tour had eigenlijk in augustus moeten plaatsvinden. Want het TDT-Unibet Cycling Team kreeg een wild card voor de Renewi Tour. “Ik was ziek uit de Ronde van Denemarken gekomen en stond mijn plaats in de selectie af”, vertelt Stockman. “Dus is het er vorig jaar niet van gekomen.” Zaterdag wel. Zondag werkt Stockman ook Kuurne-Brussel-Kuurne af. “Een jaar geleden stond ik nog langs de kant van de weg te supporteren voor enkele vrienden”, herinnert de pion van de Unibet Tietema Rockets zich. “En om de sfeer op te snuiven. De helikopter die overvliegt, de motards die passeren. Dan weet je dat het koers is. Zaterdag en zondag maak ik zelf onderdeel uit van dat circus. Een kinderdroom komt uit.”

Voorbeeld

De meeste renners debuteren tussen hun 20 en 25 jaar in dat zogenaamde circus. Abram Stockman, recent uitgeweken van Waregem naar Kortrijk, moet tot zijn 28ste wachten op dat debuut. “Wie 18 jaar is en al denkt dat het nooit zal komen, kan dit als voorbeeld nemen”, glundert de broodrijder die op 31 juli 29 wordt. “Er zijn nog voorbeelden van renners die dit op iets latere leeftijd overkomt. Ik mag dat zeker nog drie jaar doen.” Want het contract van Abram Stockman bij Unibet Tietema Rockets loopt tot 31 december 2027. Een bewijs dat Bas Tietema, voormalig wielrenner en YouTuber, bijzonder veel vertrouwen heeft in de West-Vlaming. De renners van de ploeg komen woensdagavond al samen om Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne voor te bereiden. “Voor een uitgebreide briefing”, weet Stockman. “Ik krijg een dienende rol. Wellicht voor de finale. Ploegmaats helpen met hun positionering richting de hellingen. En bidons gaan halen. Dat zal het worden. We hopen zaterdag met de ploeg redelijk ver te geraken. Kuurne-Brussel-Kuurne wordt iets anders. Zeker voor mij. Draai ik één straat uit van waar ik woon, zit ik op het lokale circuit. Ga ik een koffietje drinken, zit ik op het parcours”, aldus Stockman. (HF)