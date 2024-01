76ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne voorgesteld

Donderdagavond heeft de organisatie achter Kuurne-Brussel-Kuurne meer details vrijgegeven over de 76ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne, die plaatsvindt op 25 februari.

Zoals reeds in november van vorig jaar werd aangekondigd, vindt de ploegvoorstelling en de officieuze start van de wedstrijd vanaf dit jaar niet meer plaats in Kuurne maar op de Grote Markt van Kortrijk.

In Memoriam Marc Vandevyvere

De voorstelling begon echter met minder goed nieuws, gezien afgelopen woensdag een van de erebestuursleden en bezielers van Kuurne-Brussel-Kuurne overleed. Marc Vandevyvere (77) was onder meer UCI-commissaris en mede-organisator van Kuurne-Brussel-Kuurne. Naast trekker van de wedstrijd maakte hij tevens Kuurne-Brussel-Kuurne groot. Hij was ook een gerespecteerd commissaris van de internationale wielerunie UCI, waar hij streed tegen doping.

Parcours en nieuwe elementen

Ook de 76ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne poogt opnieuw een spannende wedstrijd te worden, waarbij het zwaartepunt blijft liggen in het Henegouwse Pays des Collines, waar de Hameau des Papins, de Bourliquet en de Mont Saint-Laurent mogelijk opnieuw voor een vroege schifting zorgen. Een in vorm verkerende Wout Van Aert, een van de deelnemers aan KBK, kan van dit drieluik zeker handig gebruik maken. De wedstrijd beslaat 196,4 km en omvat in totaal 13 hellingen. Nieuw dit jaar in het parcours is dat na de Kluisberg een nieuwe aanloop komt richting Kortrijk via Celles naar Sint-Denijs. Op deze golvende wegen en open vlaktes kan de wind immers een bepalende rol spelen. Hiermee passeert de finale tevens langs de nieuwe VIP-locatie Ferme D’Ecavée die door de organisatie in het leven werd geroepen en waar Wout Bru de VIPS van de wedstrijd zal verwennen.

Deelnemers

Net zoals de voorgaande jaren komen opnieuw 17 van de 18 WorldTour-ploegen aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Enkel EF Education ontbreekt aan de start. Zeker is alvast dat een van de deelnemende renners aan de 76ste editie Wout Van Aert is, maar ook de gewezen winnaars Kasper Asgreen en Tiesj Benoot tekenen alvast weer present. Naast de WorldTour-ploegen nemen ook de 8 topploegen van het Pro-Continentaal niveau deel aan de wedstrijd. Zo brengt UNO-X Alexander Kristoff mee en Tudor schakelt Matteo Trentin in.

Affiche

Voor de affiche van Kuurne-Brussel-Kuurne werd dit jaar niemand minder dan Eddy Vermeulen, beter bekend onder zijn pseudoniem Ever Meulen, aangesproken. “De gestileerde rocksterren met vetkuiven en de blitse sportwagens liet hij voor Kuurne-Brussel-Kuurne achterwege,” legt Geert Penez uit, voorzitter van het inrichtend comité van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Het werd een ode aan de eenvoud, met pen en Oost-Indische inkt op papier en digitaal ingekleurd. Het is een affiche die wat doet denken aan de wieleravonturen van Thomas Pips, maar pretentieloos Kuurns en onmiskenbaar van de hand van Ever Meulen. En zoals altijd bij Ever Meulen: there’s more than meets the eye. Zo willen we Kuurne groots maken als kleintje. Toen we op zes november aankondigden dat het startpodium voor de komende drie edities in Kortrijk zou staan, wisten we heel goed dat dit de Kuurnse gemoederen sterk zou beroeren. Wat een kleine stap lijkt in het snel veranderende koerslandschap, was voor Kuurne een reuzensprong, één waar niet iedereen klaar voor was. De keuze om in Kortrijk te starten was dan ook emotioneel gezien geen makkelijke keuze. Maar rationeel gezien was het een belangrijke beslissing, om de continuïteit van onze koers op de langere termijn veilig te stellen. Dankzij de grotere financiële slagkracht die onze organisatie hierdoor krijgt, kunnen we met een gerust hart zeggen: de komende drie jaar is er weer koers in Kuurne. En ja, de renners starten in Kortrijk, maar dat zorgt in de internationale aanblik alleen maar voor meer uitstraling. Terwijl de groten der aarde nog steeds over de meet rijden in Kuurne. Wat voor een kleine gemeente geen evidentie is!”

Startpodium in Kortrijk

Wie de ploegvoorstelling op de Grote Markt van Kortrijk wil bijwonen, kan er terecht vanaf 10.40 uur. De diverse ploegbussen van de renners zullen dan weer terug te vinden zijn op de parkings Broel, Dam en Broelkaai. Nadat even na de middag het wielercircus zich vanaf de Grote Markt in Kortrijk op gang trekt, gaat het dan vervolgens richting de Brugsesteenweg in Kuurne en de N36d, waar ter hoogte van kruispunt Den Herder de officiële start zal worden gegeven. Nadat het startschot werd gegeven in Kortrijk, volgt er op de Grote Markt nog een optreden van de Turbo Alive Band die er meezingers zal brengen van de Kortrijkse volkslegende Johny Turbo. De aankomstzone in Kuurne blijft ongewijzigd. De renners komen zoals elk jaar na hun plaatselijke ronde die gaat over het grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Kuurne richting Brugsesteenweg in Kuurne. In de schaduw van ‘den Astrid’, zoals het Kuurnse herkenningspunt op de affiche is, is de aankomst van de wedstrijd terug te vinden.

Cyclo – Juniores – Elite

Zoals elk jaar bestaat Kuurne-Brussel-Kuurne 2024 ook opnieuw uit het drieluik Cyclo – Juniores – Elite. Op zaterdag 24 februari kunnen de actieve fietser, of de wielertoerist reeds hun hartje ophalen tijdens KBK Cyclo. De organisatie van dit sportief evenement loopt in samenwerking met de Kuurnse fietsclub WTC O’Dorney. Het parcours volgt in grote lijnen dat van de profs en trekt dus op de langste afstand van 130 km ook doorheen het Pays des Collines. Wie minder getraind heeft tijdens de winter kan natuurlijk ook een van de kortere afstanden (met minder hoogtemeters) rijden. Ook dit jaar zijn start en aankomst van KBK Cyclo voorzien aan zaal Kubox.

Meer info over Kuurne-Brussel-Kuurne en KBK Cyclo is terug te vinden via www.kbk.be. (BRU)