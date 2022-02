65ste E3 Saxo Bank Classic met als banner ‘Nooit te oud voor de koers in Harelbeke’

De banner van de E3 Saxo Bank Classic, van vrijdag 25 maart, werd maandagnamiddag voorgesteld in het Cultureel Centrum van Harelbeke. Ditmaal prijkt Michel Wuyts op de banner. Hij duwt een rollator met koersstuur vooruit, gehuld in een rode trainingvest. Het geheel is een knipoog naar de leeftijd van Wuyts (65) en het 65-jarig bestaan van de WorldTourkoers E3 Harelbeke.

“De banner gebruiken we als een ludieke vorm om onze koers voor te stellen. Het geheel moet, en is nog altijd, een mix van humor en relativeringsvermogen. Ik vind het iets hebben, Michel Wuyts met een rollator. Hij is 65 jaar geworden, even jong als onze E3 Saxo Bank Classic. Die ‘binnenkopper’ wou ik niet laten liggen. Of ik vrees dat iemand aanstoot zal nemen op de banner? Neen. Let wel dit is geen sneer naar de VRT hé. Wij zijn door de jaren heen al trouwe partners”, gaf bedenker Jacques Coessens mee.

De nieuwe banner met Michel Wuyts is de opvolger van ‘Germaine houdt dit jaar haar handen thuis’, een verwijzing naar het feit dat de E3 Harelbeke door de coronapandemie in 2021 noodgedwongen moest georganiseerd worden zonder publiek. In 2020 was er de banner ‘Kampioen zijn is plezant’ waarin Greg Van Avermaet te zien was als Carmen, Eddy Planckaert als Xavier, Patrick Lefevere als Boma, Johan Museeuw als Marcske, Freddy Maertens als Oscar en Peter Van Petegem als DDT.

Controverse

Voor grote commotie en controverse zorgde de banner van 2019 ‘Wie kroont zicht tot prins in Harelbeke?’ waarop twee gebodypainte vrouwen een kikker vormden. De UCI tikte de organisatoren hiervoor zelfs op de vingers waardoor de banner uit het straatbeeld verdween. In 2015 was er ook al commotie met de banner van de E3 Harelbeke. Daar zorgde toen een opspelende damesjurk met blauwe slip voor. De spreuk was ‘Wie knijpt ze in Harelbeke?’. Toen ook moest die banner na enkele dagen uit het straatbeeld verdwijnen.

Deelnemende teams

Alle WorldTeams, 18 in totaal, zakken op vrijdag 25 maart af naar Harelbeke om er te starten in de 65ste editie van de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. Daarnaast kregen Alpecin-Fenix en het Franse TotalEnergies al startrecht. Dit door hun prestaties in de UCI-ranking. Maandag maakten de organisatoren bekend dat ook Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal Pauwels Sauces WB, B&, B Hotels-KTM, UNO-X Pro en Bardiani startrecht krijgen.

“We schermen onze deelnemende ploegen en renners toch nog af van de toeschouwers. Dat moet zo volgens het ruime protocol dat we kregen vanuit de UCI. Zo zullen de fans niet in de rennerspaddock mogen lopen. Maar de wielerfans krijgen de kans alle deelnemende renners te zien op ons startpodium. Ook investeerden we verder in de veiligheid van de renners onderweg. Met de firma Boplan gaan we nu ook paaltjes die langs de weg staan beter signaleren. En we blijven natuurlijk verder werken met de ‘totems’, de borden met geluid en de speciale schuine afsluitingen aan de aankomstzone”, besluit Johan Wastyn.