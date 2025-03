530 seingevers beveiligen Bredene Koksijde Classic

Stefaan Decleir, koersdirecteur van de Bredene Koksijde Classic, noemt hem een fantastisch medewerker. Hij heeft het over Geert Wallays die voor deze 1. Pro-wedstrijd van vrijdag 21 maart voor ongeveer 530 seingevers zorgt.

Rode draad

Koers is een beetje de rode draad door het leven van Geert Wallays. Bij Jonge Renners Roeselare is hij een van de drie leden van de raad van bestuur. Hij is veiligheidscoördinator voor Gent-Staden. Staat ook mee in voor de organisatie van het Vedettencriterium in Staden (24 juni). Tijdens het Natourcriterium in Roeselare (29 juli) bemant hij de commandopost. Vorige zondag was de gepensioneerde politieman voor het eerst koersdirecteur van de nieuwelingenwedstrijd ter gelegenheid van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. En volgende week vrijdag zet hij tijdens de Bredene Koksijde Classic en de Youngster Coast Challenge alle seingevers op de juiste plaats. “Ik heb er circa 515 nodig voor de beloftenwedstrijd Youngster Coast Challenge en ongeveer 530 voor de Bredene-Koksijde Classic”, verduidelijkt Wallays. “Een hele puzzel om het allemaal uit te zetten. Eerst passeren de beloften, daarna de profs. Op woensdag, twee dagen voor de wedstrijd, wordt het hele parcours uitgepijld. Dan doe ik mee. Dan zie ik waar seingevers nodig zijn.”

Uitbetaling

Ook de dag van de wedstrijd doet Geert Wallays het volledige parcours. “Voor de start van de beloftenwedstrijd stappen we met vier in een auto”, vertelt Geert Wallays. “Dan gaan we alles bekijken. Als een bepaald punt nog niet voldoende beveiligd is, nemen we contact met de safety manager. Om samen een oplossing te zoeken. Meestal lossen de seingevers, als er ergens een man tekort is, het zelf op. Met die groeperingen is het leuk samenwerken.” Geert Wallays krijgt ook de verantwoordelijkheid voor de uitbetaling van de seingevers. Vorig jaar werd door de organisatoren van Bredene Koksijde Classic bijna 15.000 euro uitgetrokken om iedereen tussen rode en groene vlag te beschermen. Een pak geld om alles veilig te laten verlopen! “Deze week breng ik de boekhouder van de organisatie op de hoogte van wat moet worden uitbetaald”, gaat Wallays verder. “Het lukt nog altijd om voor voldoende seingevers te zorgen, maar het wordt wel moeilijker om de jeugd te motiveren.” (HF)