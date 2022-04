19-jarige Amerikaan Magnus Sheffield wint Brabantse Pijl

Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) heeft woensdag de 62e editie van de Brabantse Pijl (cat. 1.Pro) gewonnen. Na 204,8 kilometer van Leuven naar Overijse had de 19-jarige Amerikaan 37 seconden voor op de Fransman Benoît Cosnefroy, zondag ook al tweede in de Amstel Gold Race.

Tim Wellens finishte als derde, maar werd door de wedstrijdjury naar de negende plaats teruggezet omdat hij Remco Evenepoel in de sprint hinderde. De Fransman Warren Barguil mocht zo als derde mee het podium op.

Sheffield ontsnapte in de slotkilometers uit een kopgroep van zeven, waarin hij met de Britten Tom Pidcock, de winnaar van vorig jaar, en Ben Turner, twee ploegmaats had.

Het is de tweede profzege voor Sheffield, in februari won hij een rit in de Ruta del Sol ((2.Pro).