Poperingenaar John-Ross Clauw klopt vroegere idool Klaas Vantornout in strandrace Koksijde: “Van deze zege geniet ik meer dan van andere”

John-Ross Clauw (25) won zondag zijn eerste strandrace ooit. In het losse zand richting finish van de Sauteuse Beach Challenge Koksijde toonde hij zich behendiger dan ex-prof Klaas Vantornout en Thieme Van Ruymbeke.

“Ik geniet van elke overwinning en zeker van deze”, glunderde de eliterenner zonder contract zondagavond. “Vroeger keek ik op naar Klaas Vantornout. In de cyclocross is hij een grote meneer geweest. En nu kon ik de tweevoudige Belgische kampioen veldrijden kloppen.”

Dus zullen aankomst- en podiumfoto van de strandrace in Oostduinkerke-Koksijde bij John-Ross Clauw een speciale plaats krijgen. Hij raakte tijdens deze wedstrijd voorop met Joris Massaer, Thieme Van Ruymbeke, Michiel Hillen en Klaas Vantornout. “Op het einde werd het wat tactisch. In het losse zand richting de streep vond ik meteen een goed spoor en kwam niemand nog over mij”, aldus Clauw.

Zege is mijlpaal

Voor de renner van het Vind! Cycling Team is de zege in deze strandrace een mijlpaal. “Precies vijf jaar geleden reed ik in Koksijde mijn eerste beachwedstrijd ooit”, vertelt de postbode uit Poperinge. “Toen koos ik voor de korte race. Ik bakte er helemaal niets van. Ik ben het wel blijven doen. Ik investeerde vanaf 2019 in beter materiaal en kreeg links en rechts wat tips; hoe en waar je op het strand moet rijden onder meer. Dat heeft zeker geholpen.”

Twee jaar geleden werd hij al vierde in Koksijde. Deze winter finishte Clauw in Berck-sur-Mer derde. Tijdens het Belgisch kampioenschap in Bredene kende hij pech. Op de eerste golfbreker viel zijn ketting af, nadien moest hij een tweede keer van de fiets om die ketting op te leggen. Hij sloot de titelstrijd als 33ste af. Een tegenvaller. In Koksijde liet hij zien dat het niet aan zijn conditie ligt.

“In de winter rijd ik liever zo’n strandrace dan een lange duurtraining te moeten doen in slecht weer”, verduidelijkt John-Ross Clauw. “De komende weken staan er geen wedstrijden op het strand op de Belgische kalender. Op 9 januari zal ik in Zeebrugge aan de start staan. En twee weken later ben ik ook van plan om in Middelkerke de Coastrace te doen. Begin februari zal ik de Corporate Race en de Duo Race in Bredene afwerken.”

Wegseizoen

Daarna gaat de focus richting wegseizoen. Clauw gaat warmdraaien tijdens het clubkampioenschap in Meulebeke en wil daarna de interclub Gent-Staden rijden. Hopelijk de start van een volledige campagne. “Het voorbije seizoen was moeilijk om te plannen”, blikt Clauw terug. “Ik won één keer en haalde enkele top 3-plaatsen, maar ik had gehoopt om meer binnen de eerste drie te finishen.” (HF)