Pogacar haalt zijn gram en knalt naar ritzege, Vingegaard eindigt tweede en grijpt geel

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) is donderdag als eerste bovengekomen in de zesde etappe van de 110e Tour de France. In de tweede bergrit tussen Tarbes en Cauterets-Cabasque overbrugde Pogacar de 144 kilometer het snelst, 24 seconden voor de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en 1 minuut en 22 seconden voor de Noor Tobias Halland Johannessen (Uno-X).

Pogacar revancheerde zich op die manier voor de forse tik die Vingegaard woensdag uitdeelde en neemt inclusief bonificaties 28 seconden terug in het algemeen klassement. Vingegaard hees zichzelf in de gele leiderstrui, met 25 seconden bonus op eerste achtervolger Pogacar. Jai Hindley zakt van de eerste naar de derde plaats, op 1:34 van de nieuwe leider.

Vrijdag volgt de zevende etappe. In een nagenoeg volledig vlakke rit van 170 kilometer tussen Mont-de-Marsan en Bordeaux hopen de sprinters opnieuw hun kans te kunnen wagen.

Rituitslag 1. Tadej Pogacar (Slo/UAE Team Emirates) 144,9 km in 3u54:27 2. Jonas Vingegaard (Den) op 0:24 3. Tobias Halland Johannessen (Noo) op 1:22 4. Ruben Guerreiro (Por) op 2:06 5. James Shaw (GBr) op 2:15 6. Jai Hindley (Aus) op 2:39 7. Carlos Rodriguez Cano (Spa) z.t. 8. Simon Yates (GBr) z.t. 9. Adam Yates (GBr) op 3:11 10. Romain Bardet (Fra) op 3:12 122. Stan Dewulf (Bel) op 30:52 138. Jonas Rickaert (Bel) op 32:03 164. Yves Lampaert (Bel) op 35:10 169. Tim Declercq (Bel) op 37:27