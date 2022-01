Ploegleider Benny Engels neemt na 24 jaar afscheid van het wielrennen: “De mooiste herinnering? De zege van Bakelants in L-B-L!”

Als over enkele weken het wielerseizoen in ons land van start gaat, zit Benny Engels niet meer in de ploegleiderskaravaan. De 52-jarige Ledegemnaar stapt niet mee in het fusieproject tussen EFC-L&R-Vulsteke en Gaverzicht-BE Okay.

Renners kunnen mooie carrières maken, ploegleiders ook. Benny Engels, ex-renner, blikt tevreden terug op 24 jaar ploegleiderschap. Hij startte bijna een kwarteeuw geleden bij Soenens-Germond. “Christ Sabbe loodste me naar die ploeg”, herinnert Benny Engels zich. “Eens je erin zit, laat de microbe je niet los. Na Soenens-Germond deed ik drie jaar Beveren 2000, nadien werd het EFC-L&R-Vulsteke. In 24 seizoenen zag ik veel renners passeren.”

Bovendien betekenden de teams waarvoor hij sportdirecteur was bij de beloften heel wat. “De laatste jaren werd dat een beetje minder”, weet de Ledegemnaar. “De betere junioren kwamen niet meer naar EFC. Zij trekken naar de opleidingsploegen van DSM, Jumbo-Visma of Lotto Soudal. Of naar continentale teams. Om iets te betekenen heb je tegenwoordig steun van een WorldTourploeg nodig. Al had ik zelf gehoopt dat we met EFC ooit naar het continentale niveau zouden kunnen doorgroeien.”

Jammer dat Wim Feys als ploegleider nooit een kans kreeg bij een profploeg

Dat is niet gebeurd. Integendeel. EFC-L&R-Vulsteke en Gaverzicht-BE Okay bundelen de middelen en vormen nu The Lead Out Cycling Academy. Het performanceteam zal straks de competitie aanvangen als EFC-L&R-AGS. “Ik heb zelf beslist om niet mee te stappen in dat project, want ik zat op een dood spoor, de uitdaging viel weg. Behalve de laatste twee, drie jaar heb ik bij alle ploegen samen met de renners de ambities kunnen waarmaken.”

Jan Bakelants

Op de vraag naar het mooiste moment uit de voorbije 24 seizoenen hoeft Engels, om den brode wijkagent in Rumbeke, niet lang na te denken. “De zege van Jan Bakelants in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften in 2008”, glundert hij. “Die klassieker start altijd met een lusje in en rond Bastenaken. Meteen na dat plaatselijk toertje ging Jan met een zestal in de aanval. Rabobank stuurde ook iemand mee vooruit.”

Benny Engels (uiterst links) tijdens zijn jaren bij Beveren 2000. Hij werkte er met heel wat huidige profs samen. © RONNY NEIRINCK KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

“Jan wou al snel alleen gaan. Ik vroeg hem dat niet te doen. Anders zou Rabobank, toen een topploeg, het tempo in het peloton opdrijven. Gelukkig luisterde Jan. Hij wachtte tot La Redoute en hield stand. Dat jaar zette hij ook de Ronde van Toekomst op zijn naam. Bij de profs fietste hij een mooi palmares bij elkaar, toch loste hij de verwachtingen niet helemaal in. Yves Lampaert heeft al een mooiere erelijst.”

Bakelants en Lampaert zijn twee van de vele namen die door Engels werden begeleid. Zo ook Jelle Wallays, Stijn Steels, Piet Allegaert en Christophe Noppe. “Ik herinner me dat we Jelle Wallays bij de Bakala Academy lieten testen. Uiteraard kregen we na die test feedback. Wie hebben jullie nu aangetrokken, kregen we te horen. Jelle won dat jaar bij ons vijf koersen en zette intussen al twee keer Parijs-Tours, Dwars door Vlaanderen en een etappe in de Vuelta op zijn naam.”

Wielertoerist

Testen bewijzen niet alles. Van nu af aan zal Benny Engels het wielrennen vanop afstand volgen. Na een lange samenwerking gaan Engels en Wim Feys uit elkaar. “Van Wim heb ik veel geleerd; heel jammer dat hij nooit bij een profploeg een kans kreeg”, zucht Engels. “Als je renners vraagt wie bij de beloften hun belangrijkste ploegleiders waren, zal Wim altijd één van de twee zijn. Wat mij betreft is het nu voorbij. Ik ben weer zelf beginnen fietsen. Niet fanatiek, al legde ik vorig jaar 12.000 kilometer af.” (HF)