Plaats voor 2.000 vips in de Ambachtenstraat tijdens BK wielrennen op zondag 25 juni in Izegem

Topwedstrijden in het wielrennen en een vipgebeuren, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook bij het BK wielrennen in Izegem is dat niet anders.

Flanders Classics haalde de concessie binnen en heeft dan ook de organisatie van de vip in handen. Seb Toye is de man die namens Flanders Classics daar de lijnen uitzet. “In Kasteel Blauwhuis organiseren wij ook een vipevent, maar dat is op vraag van een bedrijf (AG Insurance, red.) en dat is publiek niet toegankelijk.”

De vip waar iedereen tickets voor kan kopen bevindt zich in de Ambachtenstraat aan de noordelijke kant (kant Rubiocoat). “Je kunt daar intekenen op twee formules. Het vipcafé en viplunch, waarvoor telkens duizend tickets beschikbaar zijn. In het vipcafé kun je de honger stillen met streetfood, bij de viplunch wordt er ook uitgebreid getafeld. Kaarten kosten respectievelijk 140 en 245 euro zonder BTW, 166 en 291 euro met BTW.” De vips zullen per shuttledienst naar de finishzone gebracht worden.

Aan de andere kant van de Ambachtenstraat (kant Haki) komen publiekszones die vrij toegankelijk zijn, waar je iets kan eten en drinken en waar ook grote schermen geposteerd staan.