Parochianenkoers kleurt opnieuw kermisgebeuren: “Renners worden toegejuicht door vrienden en familie”

Het sportcomiteit Moorslede organiseert ook dit jaar tijdens de kermis in het dorp twee wielerwedstrijden. Na het succes van vorig jaar keert de parochianenkoers terug.

Al enkele decennia lang kleurt het sportcomiteit Moorslede, het plaatselijke wielercomité, de augustuskermis in Moorslede. “Vroeger organiseerden we een criterium en een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften”, zegt Jürgen Deceuninck van het sportcomiteit. “Sinds vorig jaar kiezen we voor een wedstrijd voor elite zonder contract en beloften, en een parochianenkoers.”

gesloten parcours

Die parochianenkoers, zeg maar een wedstrijd voor inwoners die graag fietsen maar het niet zo nodig al te professioneel willen aanpakken, werd vorig jaar een groot succes.

“De deelnemende renners haspelen op hun tempo de wedstrijd af en worden toegejuicht door heel wat familie en vrienden uit de gemeente. We merken dat de parochianenkoers erg leeft in deze gemeente.”

Dit jaar is er een 50-tal deelnemers ingeschreven, daarbij ook drie vrouwen. Bij de mannen wordt een apart klassement opgemaakt voor de -45-jarigen en de +45-jarigen. De winnaars van vorig jaar, Mieke Lanssens, Jasper Sabbe en Stefan Clinckemaille, dingen ookmee naar de overwinning.

De parochianenkoers vindt plaats op maandag 21 augustus vanaf 19 uur, op een gesloten parcours van 1,8 kilometer in het centrum van de gemeente.

De elite zonder contract en de beloften koersen op vrijdag 18 augustus. Zij leggen vanaf 18 uur 21 ronden van 4,7 kilometer af. Verkeer kan dan wel door, mee in de richting waarin de renners rijden. Beide wielerwedstrijden worden op gang geschoten aan café De Draver in de Roeselaarsestraat, de aankomst ligt iets verderop aan café De Vlaschaard. (BF)