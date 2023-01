Over de koppen lopen op dag twee van Velofollies

Velofollies is terug en dat zal de Kortrijkzaan geweten hebben. Op de eerste dag kwamen er al meer dan 14.000 bezoekers langs. En ook op de tweede dag liet Velofollies KortrijkXPO volstromen. Van koersfietsen over sportvoeding tot state-of-the-art fietsverlichting, werkelijk alles passeert de revue. Tom Boonen, die een keynote gaf, was zoals verwacht één van de grote publiekstrekkers. Morgen is de slotdag van de fietsbeurs, maar de organisatie lijkt nu alvast te kunnen spreken van een geslaagde editie.

Het was over de koppen lopen op de tweede dag van fietsbeurs Velofollies. In 2021 en 2022 gooide corona nog roet in het eten. En dus zakten vandaag vanuit alle uithoeken van het land fietsliefhebbers af naar KortrijkXPO voor het absoluut fietswalhalla dat Velofollies is. De beurs is tot de laatste centimeter gevuld, met 300 exposanten en dubbel zoveel fietsen. Het was een aangename drukte. Vooral de elektrificatie van de fietsen werd in de verf gezet door de organisatie. Die standjes konden dan ook op een buitengewone interesse rekenen. Elektrische fietsen, koersfietsen, fietsverlichting, fietsreizen, fietskledij…. De opties voor de fietsliefhebbers waren legio. Dat uitgebreide aanbod lokte ook een absolute mensenmassa.

Koning auto

De presentatie van Tom Boonen kon ook op een buitengewone interesse rekenen. En West-Vlaming Karl Vannieuwkerke deed met zijn Vive Le Vélo-stand op deze beurs wat hij ook op TV en in zijn wekelijkse column bij deze krant doet: volk trekken. Later vandaag interviewt hij daar nog wielercoryfeeën Patrick Lefevere en José De Cauwer. Ondanks dat bij deze beurs ‘het stalen ros’ centraal staat, kozen velen voor Koning Auto om af te zakken naar de beurs, waardoor het vaak lang zoeken was naar een parkeerplekje. Morgen staat de derde en laatste dag nog op het programma. Of de magische kaap van 40.000 bezoekers gerond wordt, weten we morgen. “Vooral de gemoedelijke ambiance, de brede waaier aan nieuwigheden en de laagdrempeligheid blijken weerom heel sterke troeven te zijn. Als we dit tempo kunnen aanhouden tot zondag is de doelstelling van 40.000 bezoekers zeker en een vast een haalbare kaart”, zegt organisator Pieter Desmet.

Tickets voor de fietsbeurs kosten 13 euro in voorverkoop of 17 euro aan de deur. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is dat respectievelijk 9 en 12 euro. Meer info op www.velofollies.be (Jules Fremaut)