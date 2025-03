Ostend BMX Club ambieert een mooi nieuw seizoen

Met een groep vrijwilligers werd het parcours van de Ostend BMX Club in sportpark De Schorre aangepakt. Dankzij het nodige onderhoudswerk zijn ze klaar voor het nieuwe seizoen. “We zijn gegroeid naar zo’n negentig leden, van wie zestig procent recreant is.”

Ostend BMX Club had het voorbije weekend een eerste wedstrijd en ook tijdens de winter bleven ze actief. “We hebben een vijftal keer een parcours gereden om het gevoel van een BMX niet kwijt te geraken. Daarnaast was er iedere woensdag een indoortraining om hen te leren wat core stability is”, opent Werner Van Eeckhout, penningmeester bij de club.

Sportief zijn er bij de leden competitierijders die opnieuw enkele finales hopen te rijden. “Vorig jaar hadden we met Rien Ghyselbrecht iemand die brons behaalde op het BK. Op het Vlaams kampioenschap, op onze eigen piste, hadden we twee podiumplaatsen en een aantal finales. Als we dit kunnen evenaren zullen we een zeer mooi seizoen hebben.”

Ostend BMX Club probeert nu ook zijn recreanten wedstrijdervaring mee te geven. Dit jaar zijn er met clubs uit West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen trainingen als een wedstrijdsimulatie. “We zetten hierbij leeftijdsgenoten aan het starthek bij elkaar. Zij doen elk hun drie manches. Nadien worden er finales gereden waar het voor ieder tegen zijn eigen niveau is zodat ze er een goed gevoel aan overhouden.”

Wedstrijdervaring

Het is een lage instap van wedstrijden. Vorig jaar waren er per training gemiddeld 80 tot 100 deelnemers. “Het is voor hen een eerste wedstrijdervaring waar er zo’n vijfhonderd rijders aanwezig zijn. Op die manier weten ze hoe zo’n werking verloopt”, vervolgt Werner Van Eeckhout.

Uiteindelijk kan een recreant ook op Flanders Cups rijden en een Coupe de Wallonie. “Als we daar die trainingen aan koppelen, die drie of vier keer per jaar zullen plaatsvinden, krijgt de recreant een mooi wedstrijdaanbod. Zonder de druk te moeten voelen van hoe is mijn klassement, ga ik meekunnen. Maar dat iedereen op eigen niveau competitief kan zijn en er vooral voldoening uithaalt.” (ACR)