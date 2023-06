Organisatoren én horecabazen boos nu wielerwedstrijd na meer dan 100 jaar uit centrum Tielt verbannen wordt

Op donderdag 28 september zal in Tielt voor de honderdste keer de Omloop van het Hoogserlei verreden worden. De koers zal dit jaar echter niet via het gebruikelijke parcours door het centrum rijden, maar enkel in de wijken van Hoogserlei. De reden daarvoor is de knip op de Markt, die sinds 26 mei definitief is. “Na meer dan 100 jaar worden we nu uit de stad verbannen”, sakkeren de organisatoren.

Eind april stelde het stadsbestuur van Tielt hun nieuw mobiliteitsplan voor na een grondige verkeersleefbaarheidsanalyse. Ondertussen werden al enkele maatregelen van het nieuwe plan doorgevoerd, waaronder een definitieve knip op de Markt tussen de Bruggestraat en de Ieperstraat. Nadat eerder al de handelaars zich zorgen maakten over het idee, komt er nu ook protest uit een andere hoek.

Ieder jaar vindt namelijk een aantal koersen plaats in het centrum van Tielt zoals de Omloop van het Hoogserlei en de Keizer der Nieuwelingen. Door de knip moeten beide organisaties hun parcours nu aanpassen. “Na meer dan 100 jaar waarin we altijd door het centrum reden, worden we nu uit de stad verbannen”, zegt Danny Van Pamel, organisator van de Omloop van het Hoogserlei.

Geen koers meer

“De knip doet onze koersen dood”, zegt hij. “We hebben nu een nieuw parcours met start en finish aan de Watewy in de Hondstraat, maar al onze gebruikelijke partnerschappen met de horeca op de Markt mogen de vuilnisbak in.”

Ook de horeca-uitbaters zijn teleurgesteld. “De Omloop van het Hoogserlei was altijd een erg mooie en sfeervolle dag, ideaal om de zomer mee af te sluiten”, zegt Lieze Baert van café Den Arend. “Het is erg jammer dat dit nu niet meer kan.”

“Als het zo verder gaat, zullen er binnenkort geen koersen meer zijn in Tielt”, zegt Davy Van Pamel, zoon van Danny en organisator van de Keizer der Nieuwelingen. “We steken enorm veel moeite in de organisatie van onze wedstrijden, maar momenteel lopen we met onze kop tegen de muur.”

Hij maakt zich dan ook ongerust over de toekomst van de wielrennerij in zijn stad. “We zullen moeten zien wat de komende jaren brengen, maar de kans is groot dat velen er binnenkort mee gaan stoppen”, zegt hij.

Bloembakken

“Vroeger vonden beide koersen plaats buiten het seizoen van de knip op de Markt. De passage over de Markt vormde dan geen enkel probleem”, legt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) uit. “Nu we echter beslist hebben om de knip op de markt permanent te maken, is er dus wel een probleem. Om die bloembakken niet steeds te moeten verplaatsen, hebben we daarom besloten de knip niet meer weg te nemen, ook niet voor wielerwedstrijden.”

Volgens schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V) kregen de organisaties ook voldoende kansen om hun bezorgdheden over die beslissing te delen. “Iedere maand organiseren we met de sportdienst een intern overleg, en begin juni was er nog een overleg met VOKA”, zegt ze. “Tijdens geen enkele van die contactmomenten werd het punt van de knip door de vertegenwoordigers van de wielerbond aangehaald. Bovendien hebben noch ikzelf, noch de sportraad daarover klachten ontvangen.” (CS)