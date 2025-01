Op paasmaandag 21 april opnieuw GP MHD-Filou in Lendelede: “Met Alec Segaert én een nog sterker deelnemersveld”

Vorig jaar werd voor het eerst de Grote Prijs MHD-Filou verreden, een organisatie van de Kon. Veloclub Lendelede Sport en de supportersverenging van Alec Segaert. Een profkoers die door Alec voor eigen publiek werd gewonnen. Nu staat hij er uiteraard opnieuw aan de start. “Maar we zullen allicht een nog sterker deelnemersveld kunnen voorleggen, de datum valt immers ook iets beter.”

Vorig jaar werd de wedstrijd ook op tweede Pasen verreden, toen op maandag 1 april. Nu valt dat bijna drie weken later op maandag 21 april. “Vorig jaar was het daags na de Ronde van Vlaanderen en dus in de week voor Paris-Roubaix. Nu is het de dag na de Amstel Gold Race en die koers trekt al een ander deelnemersveld”, weet pa Frank Segaert.

Zelfde parcours als vorig jaar

De eerste editie van de koers was een succes. Segaert won dus voor Timothy Dupont en Piotr Havik. “De deelnemers waren tevreden, heel wat renners wilden zeker terugkeren. We hopen nu op nog wat extra coureurs, gezien de datum valt nadat heel wat voorjaarsrenners hun klassieke periode aan het afsluiten zijn. Ook Yves Lampaert toonde al interesse, hopelijk staat hij hier ook aan de start.”

De wedstrijd wordt op hetzelfde parcours verreden als vorig jaar, 17 ronden van 10,1 km (totaal 171,7 km) met start en aankomst in de Heulsestraat, waar het vip-dorp ook opnieuw is opgetrokken aan de site Stevan. Van de Heulsestraat gaat het richting centrum, over het Dorpsplein door de Izegemsestraat, Oudstrijderslaan, Winkelsestraat, Kortrijksestraat, Orsestraat, Beiaardstraat, Roterijstraat, Sneppestraat, Winkelsestraat, Kortrijksestraat, de Processieweg en zo weer naar de Heulsestraat. Het peloton passeert dus zowel aan café De Kluisberg als aan café ‘t Paradijs, respectievelijk de lokalen van de supporters van Alec Segaert en de Kon. Veloclub.

“Na de koers gaat de vip-tent open voor iedereen en kan er gefeest worden tot middernacht”

De wedstrijd staat open voor eliterenners en beloften, van WorldTourteams tot Belgische clubploegen. De Kon. Veloclub Lendelede Sport staat vooral in voor de sportieve organisatie, de omkadering is dan weer in handen van de Supportersvereniging Alec Segaert. Met Xavier Vanhonsebrouck (Filou), Dieter Holvoet (MDH) als Nik Messely (Argenta) zetten drie lokale hoofdsponsors weer hun schouders onder dit evenement. “Vorig jaar mochten we 300 vips verwelkomen. Ook dit jaar gaat na de wedstrijd de vip-tent open voor het grote publiek en kan er gefeest worden tot middernacht.”

Praatavond op woensdag 5 maart

De Koninkelijke Veloclub zet naast de GP MHD-Filou Lendelede (21 april) ook de schouders onder twee koersen voor juniores (U19), op dinsdag 26 augustus en zondag 12 oktober, waar ook het jonge, lokale talent René Messely aan de start zal staan. Hij is ook een begenadigd tijdrijder en zal normaal ook op zondag 7 september zijn kunnen mogen tonen tegen de klok voor eigen publiek. Waar tot vorig jaar de Memorial Igor Decraene in Waregem werd georganiseerd, springt Lendelede nu in de bres. “Het is de afsluitende manche van de ‘Belgian Chrono Challenge’, de vroegere testtijdritten. Het is ook belangrijk met het oog op de selectie voor het WK.”

Iets dichterbij in de tijd is er op woensdag 5 maart opnieuw een praatavond met Alec Segaert als centrale gast. Dit jaar wordt hij geflankeerd door ex-bondscoach Sven Vanthourenhout en ontdekker van jeugdig wielertalent Johan Molly. “We brengen zo een boeiende vooruitblik op het wielerjaar 2025, de presentatie ligt net als vorig jaar in handen van de mannen van de Wielerpodcast De Koffiestop. Dit jaar kiezen we voor CC Den Tap, daar is meer plaats dan in zaal Lindelei.”

Kaarten voor die avond kosten 10 euro, net als lidkaarten voor de supportersclub. “Geen vijf euro meer, maar tien euro. Maar je krijgt er een bidon bij. En wanneer Alec een koers wint, dan is het eerste pintje voor de leden in café De Kluisberg gratis.”

Starten in Valencia

Ondertussen staat Alec Segaert ook al bijna voor de start van zijn seizoen. Dit weekend rijdt hij al twee wedstrijden in de regio Valencia, na een stage gaat het dan na koersen in Zuid-Frankrijk in één rechte lijn naar het Vlaamse voorjaar. Op de Omloop Het Nieuwsblad na, rijdt hij alle klassiers: K-B-K, E3, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaandern, Ronde van Vlaanderen én Paris-Roubaix. En op paasmaandag dus in Lendelede.”