Op 13 augustus start de allereerste Double Digit Rally voor het goede doel in Kortrijk

Vanaf 13 augustus gaat de WTC De Postzwaantjes Rally door het leven als de Double Digit Rally. De postbodes/wielertoeristen kregen een nieuw onderkomen bij Double Digit IT-ecosystem. De volledige opbrengst van de rally gaat naar De Kier vzw, die mensen ondersteunt die in moeilijkheden zitten.

Double Digit en WTC De Postzwaantjes slaan de handen in elkaar voor de 2-daagse Double Digit Rally, de vroegere rally van de wielertoeristenclub De Postzwaantjes. De Rally werd opgericht door postbodes die hun liefde voor de wielersport omzetten in een evenement waar iedereen van kon genieten.

“Het meest recente evenement van onze Postzwaantjes Rally vond plaats in 2019 in een pre-Covid-19 wereld. Vanwege de pandemie kon het evenement de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden”, luidt het bij de postbodes.

In overleg met de organisatoren van de rally wekte Double Digit IT-ecosystem het evenement WTC De Postzwaantjes Rally weer tot leven. Double Digit is een project binnen het dienstverlenend softwarebedrijf DX-Solutions van ondernemer Xavier Dekeyster, zelf een verwoed amateurwielerliefhebber.

“Onze bedrijven vinden een gezonde levensstijl voor onze werknemers belangrijk. We willen iedereen aanmoedigen om fit te blijven. We zien dit evenement dan ook als een kans om als één team samen te werken”, aldus Xavier.

Van 215 tot 599 hoogtemeters

De rit heeft plaats op zaterdag 13 en zondag 14 augustus. Liefhebbers kunnen kiezen tussen 50 km met 215 hoogtemeters, 80 km met 387 hoogtemeters of 110 km met 599 hoogtemeters.

Er is een-bestand beschikbaar voor de GPS. De start en inschrijving is in het Double Digit hoofdkantoor in Cotton Factory aan de Spinnerijstraat 103. Starten kan vanaf 7 uur. Onderweg is een bevoorrading voorzien. De finisch is aan Café De Zoeten Inval aan de Zeger Van Heulestraat in Heule. Leden betalen 5 euro, niet-leden 7 euro.

© gf

De opbrengst van de Double Digit Rally gaat naar De Kier vzw. “We hebben gekozen voor een lokale organisatie die mensen steunt die door de mazen van het net vallen. Hun deur staat letterlijk open voor deze mensen en ze krijgen hulp bij situaties waarbij ze moeilijkheden ervaren en helpen ze om deze drempels te overwinnen. Van het helpen betalen van schoolfacturen tot begeleiding naar de juiste ziekenzorg.”

“Het is een logische keuze om een organisatie te steunen die dicht bij de deur is en in de schaduw staat. Deze organisatie bestaat louter uit vrijwilligers, onze duit in het zakje is dus zeker welkom”, aldus Xavier en het Double Digit Rally Team.