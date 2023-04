Ook ‘renners’ uit lang vervlogen tijden aan de start in Brugge

Met de ‘Brugsche Velopedisten’ kwam er ook een groepje vreemde snuiters aan de start in Brugge. Niet voor de Ronde van Vlaanderen zelf – dat zou weinig evident zijn op hun fietsen met houten wielen – maar wel voor een ritje naar Hoeke (Damme) en terug. “We brengen de legendarische koers Brugge-Breskens-Brugge uit 1893 zo in herinnering”, zegt ‘Velopedist’ Toon Duyck.

De Brugsche Velopedisten zijn een bont gezelschap die het rijke Brugse wielerverleden terug wil oproepen door ritjes op vaak bijzonder fraaie retrofietsen en een bijhorende kledingstijl uit ongeveer het einde van de 19de eeuw. Ze maakten nu van de gelegenheid van de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge gebruik om zich te presenteren aan een groot publiek. “We willen de legendarische koers Brugge Breskens Brugge uit 1893, twintig jaar voor de eerste Ronde van Vlaanderen , in herinnering”, zegt Toon Duyck van de Brugse Velopedisten. “Opmerkelijk bij die koers was dat je de tijd dat je met pech te kampen had, zoals bij een valpartij of lek rijden, mocht aftrekken.. Dus winnaar van de dag was de pechvogel met de beste uitleg (lacht).”

“We rijden naar Hoeke (deelgemeente van Damme, red.) via de Damse Vaart en zullen ons daar bevoorraden in de herberg De Welkom, alvorens terug naar Brugge te rijden.” De Brugsche Velopedisten hadden alvast veel bekijks in Brugge toen ze met hun opmerkelijke tweewielers, onder leiding van een ‘champetter’, aan de start kwamen nadat de beroepsrenners de stad goed en wel uit waren. Benieuwd of ze heelhuids aankomen en Hoeke en ongeschonden terug in Brugge belanden maar dat er zal gelachen worden onderweg is wel zeker.

