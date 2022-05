Oden aan Wielergoden na tentoonstelling nu ook in boekvorm: “Geen traditioneel wielerboek, want focus ligt vooral op de mens achter de renner”

In navolging van hun succesvolle tentoonstelling in het Centrum Ronde van Vlaanderen sloegen shirtverzamelaar Nico Toye, cartoonist Filip Cardoen en dichter Dimitri Carpentier de handen opnieuw in elkaar. Dit keer komt het trio met een boek op de proppen. In ‘Oden aan Wielergoden’ portretteren ze 37 (ex-)wielrenners aan de hand van een cartoon, een gepersonaliseerd gedicht, hun truitjes en teksten van journalisten, familieleden, ploeggenoten en vrienden van de renners.

“De tentoonstelling in november was een groot succes”, vertelt Nico Toye, die een collectie heeft van meer dan 450 wielertruien. “Daarom staken we nadien met ons drieën de koppen bijeen om te zien wat een volgende stap zou kunnen zijn. Vrij snel kwamen we op het idee om ons concept in boekvorm uit te werken. Aangezien we ook vrij snel genoeg sponsors vonden, kende ons project een vliegende start.”

De succesformule van de tentoonstelling blijft ook in het boek min of meer behouden. “Al hebben we dit keer het aantal renners dat aan bod komt uitgebreid tot 37 renners. Die gaan van internationale toppers zoals Peter Sagan en Julian Alaphilippe, over local legends zoals Jelle Wallays, Joran Wyseure en Guillaume Van Keirsbulck, tot legendes zoals bijvoorbeeld Michel Pollentier, Frank Vandenbroucke en Freddy Maertens”, legt Toye uit. “Bij elke renner staat een gedicht, een cartoon, een of meerdere foto’s van hun truitjes uit mijn truitjescollectie en een bijdrage geschreven door mensen uit hun omgeving of uit de wielrennerij. Dat kan een journalist, een ploegmaat, een familielid of een vriend van de renner in kwestie zijn. Het wordt dan ook geen traditioneel wielerboek waarbij er gefocust wordt op de carrière van de renners. Wij focussen namelijk vooral op de mens achter de coureur. Het boek is doorspekt met anekdotes en mooie verhalen over de wielrenners. De foto’s zijn dan weer genomen door mijn dochter Louise.”

Voor de tekstuele bijdrages strikte het trio onder meer Carl Bertele, Michel Wuyts, de mama van Frank Vandenbroucke en zelfs Guido Belcanto. “Dat zij allemaal op de kar gesprongen zijn om de teksten aan te leveren, is natuurlijk een erg mooie aanvulling.” Ook de renners zelf zijn trouwens enthousiast over het boek. “Bij heel wat renners zijn we op bezoek geweest om ze de cartoon en het gedicht te overhandigen en ze waren er telkens erg blij mee. Ook die ontmoetingen komen terug in het boek.”

Oden aan Wielergoden wordt op 25 juni officieel voorgesteld tijdens een wieleravond in de Gulden Zonne in Hooglede. Inschrijven is wel verplicht via odenaanwielergoden@gmail.com. Het boek is evenwel nu al beschikbaar in onder meer het Inofec Kaffee, de Carlito en in Café ’t Pompierke in Tielt en bij Bakkerij De Nijs in Dentergem. Het boek kost twintig euro en de opbrengst gaat naar vzw Kloen.