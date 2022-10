Noors kampioene Eriksen wint allereerste herfstcriterium voor vrouwen in Oostrozebeke voor Fenna Vanhoutte

Voor de allereerste keer werd door de organisatoren van het jaarlijkse herfstcriterium voor beroepsrenners, ook een criterium voor vrouwen elite georganiseerd. Dit experiment was een echte meevaller want de publieke opkomst was mede door het schitterende weer een regelrecht wielerfeest.

Het werd een mooi kijkstuk, ook al omdat de organisatoren liefst dertig deelneemster aan de start kregen. Eigenlijk werd het een typische vrouwenkoers, waarbij de gelederen meestal gesloten bleven. Pas in de laatste vijf ronden wist de Noorse Eriksen Malin het hazenpad te kiezen en dit hield ze vol tot aan de eindstreep. Voor de tweede plaats werd het een massasprint. Die werd gemakkelijk gewonnen door Fenna Vanhoutte uit Wingene.

Aan streekrenster Fenna Vanhoutte, die op de tweede plaats strandde, informeerden we naar haar verhaal. “Ik moet bekennen dat de organisatoren voor een heel mooi parcours hebben gezorgd. Wanneer volgend jaar opnieuw vrouwenkoers is in Oostrozebeke kom ik zeker terug. Alleen jammer dat er door de groep veel te afwachtend gekoerst werd vooral toen de Noorse kampioene een handvol seconden voorsprong nam en dat wist te behouden tot aan de finish. Ik had hier graag gewonnen want dan zou het mijn eerste overwinning zijn, maar ik kan me verzoenen met de tweede stek want de Noorse was heel sterk.”

Voor de Noorse kampioen was het volgens haar zeggen haar vijfde overwinning van het seizoen.