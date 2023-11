Noord-Franse Lille krijgt Grand Départ van Tour 2025

Na drie keer vertrekken vanuit het buitenland wordt de Tour in 2025 opnieuw in Frankrijk op gang geschoten. De 112e Grand Départ zal over twee jaar georganiseerd worden in de regio rond de Noord-Franse stad Lille. Dat bevestigde organisator ASO dinsdag. En laat Lille nu net op een boogschoot van West-Vlaanderen liggen. Voor wie in het zuiden van onze provincie woont, is het slechts 15 à 30 minuten rijden. Dat zorgt ervoor dat de kans groot is dat heel wat West-Vlaamse wielerfans de oversteek zullen maken.

Meer details zullen op 30 november in Lille worden onthuld.

Vorig jaar startte de Tour in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Afgelopen zomer was Bilbao, in het Spaanse Baskenland, aan de beurt en volgend jaar vertrekt de belangrijkste wielerkoers op de kalender vanuit het Italiaanse Firenze. Vanwege de Olympische Spelen eindigt de Tour 2024 niet zoals gewoonlijk in Parijs maar wel in Nice.